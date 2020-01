Walmart este una dintre cele mai puternice companii de comert cu amanuntul si e-commerce din lume. Afacerea se bazeaza in special pe vanzarea de produse home & deco. Anul 2020 vine insa cu planuri marete pentru Walmart, declara CEO-ul Doug McMillon.

In 2020 Walmart doreste sa se plaseze puternic pe piata modei, ocupand o pozitie fruntasa in ceea ce priveste setarea trendurilor fashion. Cu o cifra de afaceri de peste 514 miliarde de dolari, Walmart se afla in topul celor mai mari companii de comert cu amanuntul din lume.

Cu toate ca in magazinele Walmart se regasesc la momentul actual articole vestimentare, accesorii fashion si o multime de alte produse din acest sector, cifra de afaceri pentru aceste produse este una nesemnificativa, in raport cu produsele de baza vandute.

Concurenta Walmart incaseaza miliarde din nisa fashion

In timp ce Amazon isi construieste credibilitatea in mediul online si incaseaza miliarde de dolari din fashion, Walmart pare sa fi ramas in urma.

Insa Andy Dunn, cofondatorul Bonobos si totodata detinatorul tuturor brandurilor fashion din portofoliul Walmart, a declarat pentru revista Glossy.co, la final de 2019, ca noul an va face loc unei strategii de crestere masiva pe mediul online a sectorului fashion pentru compania mama.

Anul 2019 s-a incheiat cu peste 600 de colaborari in fashion pentru Walmart, insa in portofoliul pe anul 2020, directorii companiei planuiesc sa aduca pentru prima data schimbari masive.

Pentru acest lucru, Walmart planuieste o colaborare creativa de proportii cu agentia de PR 2WPR. Iar in ultimii ani, compania americana a facut achizitii uriase pentru a putea pregati pasii pe care ii va face anul acesta.

In 2019, spre exemplu, vanzarile fashion au crescut cu 11% fata de aceeasi data a anului 2018. Insa in 2020 directorii se asteapta ca acestea sa explodeze si sa aduca un total de 0,7% din totalul vanzarilor Walmart.

Online-ul va fi cucerit pas cu pas de reclamele Walmart

Directia este clara pentru americani, spune CEO-ul agentiei 5WPR, Ronn Torossian. Walmart va achizitiona masiv publicitate, pentru a creste in special sectorul de e-commerce, acolo unde poate vinde cu succes produsele fashion, acestea fiind in topul celor mai cumparate produse online din lume.

Desi cresterea pe sectorul online a fost de peste 40% in ultimii ani, surprinzator este faptul ca vanzarile pe internet aduc o parte de doar 5% in totalul cifrei de afaceri a gigantului american. In aceste conditii, se impune o schimbare.

Iar conform declaratiilor lui Denise Incandela, sefa departamentului fashion pe sectorul online din SUA, Walmart se asteapta ca aceasta schimbare sa vina tocmai din directia vanzarilor online.

Asadar, pentru acest an, campaniile cu influenceri din moda, lansarea unor noi trenduri vestimentare si a unor branduri din zona beauty, dar chiar si cumpararea unor companii intregi din nisa de moda, toate acestea vor reprezenta prioritati pentru Walmart.