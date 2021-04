De aproape o lună, viaţa cuplului Smiley-Gina Pistol s-a schimbat total! Cântăreţul şi iubita lui trăiesc miracolul de a fi părinţi pentru prima oară. Fetiţa Josephine a devenit centrul universului lor şi nu se dezlipesc de ea nici o clipă. Dar viaţa de părinte nu e întotdeauna roz. Blondina a povestit că în aceste ultime săptămâni i-a fost groaznic de greu, însă ajutorul lui Smiley a contat enorm, notează click.ro.

După multe zile de absenţă din Social Media, Gina şi-a făcut apariţia şi a povestit într-un scurt video despre trăirile ei ca mamă. Proaspăt spălată pe cap, iubita lui Smiley a recunoscut cât de greu îi este. “Faţa mea după ce am dormit cinci ore. Cinci ore legate, nenică. Am şi părul spălat, ce să mai zic, mă declar o femeie fericită. Deci, am specificat că am părul spălat pentru că acum nu mai pot să-l spăl aşa spontan. Să zic că fac dus şi îmi spăl şi părul. Nuu, nu nene, trebuie să fac programare. Pentru mine cel puţin primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfecta pe Instagram, n-am de gând să fac asta şi nu o voi face niciodată, pur şi simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine primele două săptămâni au fost groaznice. Nu îmi dădeam seama ce se întâmplă.”, a povestit pe Instagram, Gina Pistol, conform sursei citate.

