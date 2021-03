Aflată în luna a noua de sarcina, Gina Pistol mai are foarte puțin până când va aduce pe lume o fetiță, primul ei copil și al lui Smiley. Gina e pregătită cu tot pentru a merge la maternitate. “Mi-am pregătit geanta pentru maternitate, mă uit în fiecare zi în ea, am impresia că am pus prea multe. Am și kit-ul de celule stem. Acum stau și aștept”, a declarat vedeta pe Instastory, potrivit click.ro.

Gina și Smiley au pregătit deja camera fetiței, au pus tapet cu păsărele, culoarea predominantă este bej, asortată cu mobilierul bebelușului. Gina Pistol s-a simțit rău însă și la filmările pentru emisiunea “Chefi la cuțite”, sezonul 9, sarcina fiind foarte avansată. Nimeni nu a intrat în platou decât cu test Covid. Nu am o sarcina ușoară. Nu pot să stau așa multe ore în picioare, la filmări, pentru asta există Speak”, a mai spus Gina, conform sursei citate.

