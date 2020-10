Deși la început a fost extrem de reținută în privința sarcinii sale, preferând să țină „minunea” doar pentru familie și apropiați, iată că de când i-a crescut burtica, parcă Ginei i-a mai crescut și curajul!

Gina Pistol a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini cu burtica la vedere, în rochii mulate, chiar dacă până acum fotografiile cu ea gravidă apăreau doar dacă paparazzi o surprindeau pe aceasta pe furiș, prin oraș, notează click.ro.

Se pare însă că pozele au și o poveste în spate, Gina invitându-și admiratorii să arunce un ochi asupra rochiilor pe care le poartă, aceasta filmând pentru o reclamă.

