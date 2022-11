Gisele Bundchen se pare că n-a plâns mult după divorțul de Tom Brady. La scurtă vreme după ce a încheiat un mariaj de 13 ani, supermodelul brazilian s-a afișat cu un nou iubit, notează click.ro.

În vârstă de 42 de ani, Gisele trece prin schimbări uriașe în viața ei. La finalul lunii octombrie, celebrul model s-a despărțit de jucătorul de fotbal american Tom Brady. După doar două săptămâni, vedeta a fost văzută alături de instructorul de arte marțiale Joaquim Valente. Conform publicației americane Page Six, care a obținut fotografii exclusive cu cei doi, Gisele și noul ei partener s-au distrat tocmai în Costa Rica. adică pe insula în care vedeta are multe amintiri cu fostul soț. Cei doi mergeau des în această țară unde fotomodelul are și o casă de vacanță.

