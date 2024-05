O glandă tiroidă extem de voluminoasă a fost operată cu success în premieră de medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. Tiroidectomia totală, cu grad ridicat de dificultate, s-a efectuat în cursul săptămânii trecute în cadrul secției Chirurgie Generală. Medicii suceveni au operat o glandă tiroidă extrem de voluminoasă, plonjată în mediastin, cu fenomene de compresiune asupra structurilor adiacente.

Creșterea foarte mare de volum, s-a petrecut ca urmare a unei evoluții locale, de aproximativ 20 ani, glanda tiroidă gigant, comprimând traheea, esofagul și pachetul vasculo-nervos al gâtului.

Cazul a prezentat o mare dificultate atât din punct de vedere chirurgical prin riscul crescut de hemoragie, leziuni ale nervilor și organelor adiacente, dar și anestezic, prin intubația dificilă din cauza devierii importante a traheei și prezența unei cifo-scolioze associate.

„Acest succes chirurgical a fost posibil prin faptul că medicii chirurgic Leneschi Lucian și Velnic Petru au fost trimiși de către unitatea sanitară suceveană pentru un schimb de experiență în Centrul Universitar Târgu Mureș și prin dotarea secției, cu susținerea Consiliului Județean Suceava cu aparatură modernă (pense de LigaSure de tip Small Jaw si dispozitiv de neuro-monitorizare intraoperatorie)”, a transmis managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea.

Echipa chirurgicală a fost formată din dr. Leneschi Lucian si dr. Velnic Petru, medici primari chirurgie general, dr. Nistor Alina – medic primar ATI si asistent Chișcan Marina.

Evoluția postoperatorie a fost fără complicații, pacienta fiind externată vindecată chirurgical la 5 zile postoperator.