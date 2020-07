Peste 25.000 de metri pătrați au fost închiriați în ultimele 3 luni de zile în portofoliul Globalworth, liderul pieței de birouri din România și Polonia

Printre companiile care au decis să prelungească și/sau să extindă contractele de închiriere sunt: Adecco, Cegedim, Mazars, Clinicile și Laboratoarele Sfânta Maria și banca din portofoliul Globalworth cu cel mai mare număr de metri pătrați

În contextul distanțării sociale, cererea de spațiu a crescut de la 10 la 20 m² per angajat.

Portofoliul Globalworth România a fost consolidat prin prelungirea sau extinderea unor contracte pe o perioadă cuprinsă între 3 și 11 ani cu parteneri-cheie precum Adecco, Cegedim, Clinicile și Laboratoarele Sfânta Maria, Mazars sau una din cele mai importante bănci din sistem care are închiriată clădirea Globalworth de pe Bulevardul Expoziției.

În contextul distanțării sociale, devine din ce în ce mai evidentă nevoia de creștere a suprafețelor existente în clădirile de birouri, motiv pentru care un total de peste 25.000 de metri pătrați au fost închiriați în Globalworth Plaza, Globalworth Campus și clădirea din Bulevardul Expoziției. Odată cu ridicarea stării de urgență, companiile au luat în considerare reconfigurarea spațiilor, astfel încât angajații să fie cât mai bine protejați când se întorc la muncă. Dacă în ultimii ani, trendul în zona de birouri a fost de open-space, acum toată atenția se concentrează pe distanțarea fizică dintre colegi. Noile planuri de amenajare pentru respectarea acesteia au condus la creșterea cererii de spațiu de la 10 la 20 m² per angajat. Acestea permit modificarea layout-urilor spațiilor de birouri, regândirea zonelor open-space, extinderea bucătăriilor, spațiilor comune sau sălilor de întâlniri și/sau mărirea spațiilor dintre birouri.

“Tranzacțiile din ultimele 3 luni confirmă parteneriatul puternic pe care Globalworth îl are cu companiile chiriașe. Nu doar că au fost prelungite contractele de închiriere pentru suprafețele actuale, ci am primit numeroase cereri de creștere a suprafețelor, astfel încât locul de muncă să fie unul cât mai sigur cu putință. Ne bucură încrederea pe care partenerii de business ne-o oferă și suntem convinși că împreună vom ajunge la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții. Experiența de a trece printr-o pandemie a avut și va avea un mare impact în modul nostru de a trăi și de a lucra, de aceea echipa de leasing a venit cu soluții adaptate pentru a răspunde nevoilor curente”, a declarat Ema Iftimie, Head of Leasing Globalworth România.

“Ne bucurăm că ne putem extinde spaţiul de lucru şi continua parteneriatul pe termen lung cu Globalworth, pentru a facilita dezvoltarea organizaţiei în contextul actual.”, a menționat Edwin Warmerdam, Partener, Head of Tax Advisory, Mazars România.

În prima lună de la ridicarea stării de urgență, un procent de 25% din chiriașii Globalworth a revenit la birou, așteptându-se la o creștere graduală de până la 100% în luna septembrie 2020. Pe lângă soluțiile legate de creșterea suprafețelor închiriate pentru respectarea distanțării sociale, Globalworth a implementat o serie de măsuri de siguranță și igienă încă de la începutul crizei pentru cele 14 clădiri din portofoliu. Aceste măsuri sunt ajustate constant și privesc o serie de acțiuni precum regândirea circuitelor de circulație în interiorul clădirilor și spațiilor comune, adoptarea de măsuri pentru a asigura eficiența sporită a sistemului HVAC, montarea covoarelor antiseptice, aplicarea marcajelor pe pardoseală pentru a indica distanța de siguranță, informarea angajaților și a vizitatorilor despre regulile adoptate (de păstrare a distanței, de spălare și igienizare, de purtare a măștilor), montarea de dozatoare de dezinfectant, planificarea și implementarea protocoalelor de igienizare și curățenie ș.am.d. Întreaga listă de măsuri poate fi verificată aici.

Despre Globalworth

Globalworth este o companie imobiliară activă în Europa Centrală şi de Est, listata la Bursa de Valori de la Londra, în segmentul AIM, care activează în România și Polonia, în ambele ţări devenind principalul investitor pe piața imobiliară de birouri. Globalworth dezvoltă și gestionează direct clădiri de birouri și în sectorul de logistică/industrie ușoară, în locații premium, care generează venituri din închirierea de spații către companii de top din întreaga lume. Gestionat de aproape 200 de profesioniști în România și Polonia, portofoliul companiei are o valoare totală de aproximativ 2,85 miliarde de euro, la 30 iunie 2019. Peste 95% din acesta este reprezentat de active producătoare de venit, închiriate către aproximativ 685 de companii naționale și multinaționale. În România, Globalworth este prezentă în Bucureşti, Timişoara, Constanţa şi Piteşti, în timp ce în Polonia proprietăţile sale se regăsesc în Varşovia, Wroclaw, Lodz, Cracovia, Gdansk şi Katowice.

