Globalworth, liderul pieței de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), lansează campania radio și digitală I miss my office, pornită pe baza reacțiilor și feedback-urilor primite de la chiriași. Au trecut mai mult de 8 luni de când a început pandemia Covid-19 și mulți oameni au făcut trecerea bruscă la munca de acasă. Pentru a reconecta oamenii care lucrau în clădirile de birouri și pentru a readuce la viață atmosfera de care aceștia se bucurau dimineața înainte de serviciu, liderul pieței de birouri din România și Polonia se parteneriază cu Radio Guerrilla din România și Radio Kolor din Polonia pentru a crea, în cadrul matinalului, o oră dedicată dorului de birou.

Cu un portofoliu de peste 700 de companii în ambele țări, Globalworth își propune să își aducă împreună comunitățile într-un mod diferit. În fiecare dimineață, pentru următoarele 4 săptămâni, între orele 9.00 – 10.00, Radio Guerrilla și Radio Kolor vor avea un program dedicat dorului de birou. Pe parcursul celor 60 de minute, gazdele matinalului vor lua pulsul ascultătorilor, discutând despre momentele de care le este cel mai dor atunci când nu sunt împreună cu colegii lor muncă, împărtășind glumele pe care le făceau, amintind de momente amuzante din timpul sesiunilor de brainstorming, de cafeaua băută dimineața la birou și de toate celelalte lucruri mici care ne lipsesc acum.

În fiecare zi a campaniei, Globalworth va ține și un jurnal al celor mai mari 20 de doruri menționate de ascultători. Sub hashtagul #ReconnectedByGlobalworth, acest portofoliu vizual va fi desenat de un ilustrator român și va fi postat pe profilul de Instagram. De asemenea, la finalul fiecărei săptămâni, pe contul Spotify al Globalworth va fi publicat un playlist cu cele mai cerute piese de ascultători în cadrul I miss my office.

“Suntem cea mai mare comunitate de business din Polonia și România și ținem constant legătura cu toți chiriașii noștri. Unii dintre ei s-au obișnuit cu munca de acasă, alții abia așteaptă să se întoarcă la birou, însă cu toții au un lucru în comun: lipsa interacțiunii pe care o aveau cu colegii de la birou și toate micile momente amuzante de zi cu zi. Interacțiunea umană ne ajută să ne dezvoltăm și prin această campanie subliniem că viața la birou nu este doar despre muncă, ci și despre comunitate. Abia după ce am început să lucrăm de acasă, am descoperit cu adevărat importanța acestui sentiment de apartenență la comunitate. Sperăm că I miss my office, un proiect făcut în colaborare cu două radio-uri foarte populare în Polonia și România, Radio Kolor și Radio Guerrilla, ne va ajuta să ne reconectăm în direct, la radio, acum și cât mai curând, sperăm, la birou”, a declarat Georgiana Oltenescu, Group Head, Marketing and Communication la Globalworth.

Deși viața la birou este acum diferită, oamenilor le lipsesc momentele când erau împreună – în special rutina de dimineață, când se puneau la curent cu noutățile și stăteau de vorbă cu colegii înainte de a începe munca.

“Radio Guerrilla, în România, și Radio Kolor, în Polonia, și-au dat mâna On Air pentru un WORK FROM HOME mai suportabil pentru toți cei care I MISS MY OFFICE în perioada asta, printr-o acțiune desfășurată în premieră în cele două țări, mijlocită de prietenii noștri de la GLOBALWORTH. În fiecare dimineață te poți întâlni cu colegii cu care îți beai cafeaua On Air și în fiecare vineri dimineața asculți un concert transmis live simultan de cele două radiouri în ambele țări, două săptămâni din Polonia, două săptămâni din România. Cam tare, nu?”, a adăugat Adrian Popescu, Managing Partner la Radio Guerrilla.