Globalworth, celmai mare investitor de birouri din Europa Centralăși de Est, are plăcerea de a prezenta raportul anual și situaţiile financiare consolidate auditate pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2020.Abordarea strategică clară a societății în procesul de redresare a activităţii în contextul COVID-19 a dus la o creștere echilibrată, cu un venit operațional net care a crescut cu 6,5%, ajungând la 157,3 milioane EURO, și o valoare totală a portofoliului care a rămas practic neschimbată la 3,0 miliarde EURO.

În calitate de lider al pieței de spaţii de birouri în Polonia și România, cele mai mari două piețe din Europa Centrală şi de Est, am adoptat o abordare foarte cooperantă cu chiriașii noștri, prin înţelegerea nevoilor acestora şi oferirea de soluții flexibile și inteligente, în special în această perioadă de incertitudine ridicatăcauzată de pandemia Covid-19.În 2020 am închiriat către chiriași noi sau am extins/renegociat cu succes aprox. 303.500 mp de spații comerciale din portofoliul nostru de proprietăți de înaltă calitate, reprezentând aprox. 25% din disponibilultotal al suprafețelor comerciale închiriabile brute.Aceste tranzacții constituie cel mai mare volum de activitate de închiriererealizat până în prezent, în mare parte datoritărenegocierilor reuşite cu chiriașii noștri existenți, care au apreciat abordarea noastră colaborativă și flexibilă. Relațiile foarte strânse cu chiriașii au fost, de asemenea, confirmate de gradul de ocupare, care a rămas ridicat, şi anume 90,9% la sfârșitul anului (91,7%, inclusiv opțiuni de extindere pentru chiriași), procent afectat totuși de livrarea proprietăților aflate în curs de dezvoltare la începutul anului și de o scădere cu 3,3% a ratei de ocupare în clădirile operaționale pe parcursul anului din cauza condițiilor de piață foarte dificile.

„În ciuda perturbării semnificative a activității economice și sociale în cea mai mare parte a anului 2020, sunt încântat să raportez faptul că punctele noastre forte și avantajele competitive au avut ca rezultat o performanță operațională și rezultate financiare foarte optimiste. În același timp, am păstrat o relaţie strânsă și am sprijinit clienții noștri și comunitatea mai extinsă în care trăim și ne desfăşurăm activitatea, prin consolidarea pozițieide LANDLORD OF CHOICE pe pieţele noastre. În timp ce anul 2021 va continua cu o serie de provocări, cred cu tărie că ce a fost mai greu a trecut și sunt încrezător și încântat de oportunitățile viitoare”, a afirmat Dimitris Raptis, CEO al Grupului Globalworth.

Principalele cifre operaţionale

Valoarea totală a portofoliului a rămas practic neschimbată, cu o valoare de 3,0 miliarde EURO. 2,3 miliarde EURO în proprietăţi certificate ca fiind „Clădiri verzi”

Dezvoltări concentrate doar pe proiecte închiriate în avans sau aflate într-un stadiu avansat de construcție, livrând două clădiri de birouri clasa “A” și două unităţi industriale de înaltă calitate în România și Polonia cu o suprafață închiriabilă brută de 95.800 mp.

Suprafața consolidatăa portofoliuluioperațional a crescut cu 4,7% ajungând la 1.271.300 mp de suprafaţă închiriabilă brută.

Tranzacţii de închiriere/renegociere pentru un total de 303.500 mp de spaţii comerciale, cu durata medie a contractului de închiriere de 3,9 ani. 74,3% constând in renegocierea/prelungirea contractelor de închiriere cu chiriașii existenţi.

Gradul de ocupare a portofoliului comercial a rămas ridicat, şi anume 90,9% la sfârșitul anului (91,7%, inclusiv opțiuni de extindere pentru chiriași), afectat totuși de livrarea de proprietăți aflate în curs de dezvoltare la începutul anului și o scădere cu 3,3% a ratei de ocuparefaţă de anul precedent în clădirile operaționale pe parcursul anului din cauza condițiilor de piață foarte dificile.

Chirie contractată anualizată de 183,4 milioane EURO, din care 91,3% provine din închiriereaclădirilor de birouri și proprietăţilor industriale.

Rata de colectare a chiriilor a rămas ridicată, la 99,0%[1], pentru acest an.

Cea mai mare parte a portofoliului este în prezent administrată la nivelintern de către echipa noastră de peste 220 de profesioniști din Polonia și România.

Am contribuit cuaprox. 2,0 milioaneEUROpentru comunitățile noastre în cadrul unui număr de 27 de inițiative în România și Polonia, majoritatea fiind orientate către lupta împotriva COVID-19.

CPI Property Group a devenit cel mai mare acţionar al Globalworth în luna februarie 2020.

Principalele elemente financiare

Venitul operațional net a crescut cu 6,5% față de 2019, ajungând la 157,3 milioane EURO, în ciuda efectului negativ (-2.3%) al pandemiei Covid-19.

Venituri EPRA în valoare de 82,3 milioane EURO în anul fiscal 2020, reprezentând o creştere anuală de 1,7%, în timp ce Veniturile EPRA pe acţiune au scăzut cu 16%, ajungând la 37 cenţi.

Dividende declarate şi plătite pentru anul fiscal 2020 în valoare de 34 cenţi pe acţiune, reprezentând cel puţin 90% din Veniturile EPRA pentru primul şi al doilea semestru al anului, conform prevederilor din actul nostru constitutiv.

Menținerea ratingului nostru de investițiila BBB-/Baa3 decătretoate cele trei agenţii de rating importante.

Am emis primele noastre“obligaţiuni verzi”în valoare de 400 milioane EUROcu o maturitate de 6 ani, pentru care am înregistrat o ofertă ce a depășit de peste două ori suma solicitată, şi în acelaşi timp,ne-am îmbunătăţit profilul de maturitate al datoriilorprin răscumpărarea a aprox. 41% din obligațiunile scadente în 2022, cu o primă de răscumpărare de 2,0% din valoarea nominală a acestora.

Poziţia de lichiditate a rămas ridicată la 527,8 milioane EURO numerar disponibil la data de 31 decembrie 2020 la care se adaugăo facilitate de credit revolving și neutilizatăîn suma de 215 milioane EURO, disponibilă pentru Grup.

Gradul de îndatorare a fost de 37,8% la data de 31 decembrie 2020, conform cu strategia Grupului de a menține pragul gradului de îndatorarepe termen lungsub 40%.

Valoarea EPRA a activului net pe acţiune a înregistrat o scădere cu 6,7% ajungând la 8,68 EURO pe acţiune la data de 31 decembrie 2020 (31 decembrie 2019: 9,30 EURO), în principal cauzată de impactul reevaluărilor negative date deincertitudinilecrescute din piaţă în contextul pandemiei Covid-19.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi RAPORTUL ANUAL GLOBALWORTH 2020 aici.

[1]reprezintă valoarea de colectare a chiriilor până la data de 12 martie 2021.