Cea de-a 77-a ediție a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), și-a desemnat câștigătorii duminică noapte, la Los Angeles. Globurile de Aur sunt considerate cel mai bun indicator pentru premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta, la 10 februarie. Click! Prezintă lista completă a câștigătorilor premiilor Globurile de Aur!

Lungmetrajele „1917”, regizat de Sam Mendes, şi „Once Upon a Time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au fost desemnate duminică noapte marile câştigătoare ale celei de 77-a gale a premiilor Globurile de Aur. Drama „1917” s-a impus la două categorii principale: cel mai bun regizor şi cel mai bun film-dramă. „Once Upon a Time… in Hollywood” a câştigat trofee la categoriile musical/ comedie, scenariu (Quentin Tarantino) şi actor în rol secundar (Brad Pitt). Pentru interpretarea rolurilor principale au fost premiaţi Joaquin Phoenix („Joker”), Taron Egerton („Rocketman”), Renée Zellweger („Judy”) şi Awkwafina („The Farewell”), notează sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/globurile-de-aur-2020-lista-completa-castigatorilor-mai-multe-surprize-pe-covorul-rosu-decat-pe