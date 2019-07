Celebra artistă Gloria Estefan şi-a prezentat recent la Londra muzicalul “On Your Feet: The Story of Emilio and Gloria Estefan”, inspirat după propria ei viaţă. Cu acest prilej, ea a dezvăluit că a fost victima unui accident în urma căreia a rămas paralizată şi infertilă, informează click.ro.

Spectacolul prezintă povestea Gloriei Estefan şi a soţului său, muzicianul Emilio Estefan (66 de ani), care au pornit de la nimic şi au construit un imperiu de 500 de milioane de dolari. Însă povestea are şi umbre negre. Artista a dezvăluit cum a trebuit să-l îngrijească pe tatăl său şi cum a rămas paralizată în urma unui accident, după care s-a vindecat miraculos şi a trebuit să lupte pentru fertilitatea ei. Gloria avea doar 18 luni când familia ei a fugit din Cuba în SUA în 1959, după ce s-a instalat la putere dictatorul communist Fidel Castro, potrivit sursei citate.

