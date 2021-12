GoCab Software, companie care dezvoltă și operează aplicaţii utilizate în servicii de taximetrie, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier CAB. GoCab Software este a 22-a companie care vine anul acesta la Bursă, iar listarea are loc în urma derulării unui plasament privat și atragerii de la investitorii din piața de capital a 7,4 milioane de lei.

„Bursa de Valori București este locul potrivit pentru antreprenorii care au viziune și au nevoie de mecanisme de dezvoltare și finanțare. Echipa GoCab este una tânără, cu planuri mari, și ne bucurăm că a ales Bursa românească drept partener în această direcție. Le urez succes în domeniul lor de activitate și să se folosească de noul lor statut de companie listată cu înțelepciune și în beneficiul acționarilor și investitorilor”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Decizia listării GoCab Software este cel mai important pas făcut atât pentru companie, cât şi pentru industria de taximetrie din România. Suntem prima companie din domeniul taximeriei care face acest pas uriaş la bursă. Încă de la înfiinţare, GoCab Software şi-a stabilit ca obiectiv integrarea, prin intermediul aplicaţiei, a unei game cât mai largi de produse şi servicii în beneficiul în principal al clienţilor, dar şi al şoferilor de taxi. Această decizie de listare la Bursă nu face altceva decât să ne aducă cu un pas mai aproape de obiectivul stabilit. Nu am fost şi nu suntem singuri pe acest drum, alăturarea celor 78 de acţionari, inclusiv din plasament privat, este lucrul care ne impulsionează, dar ne şi responsabilizează pe mai departe”, a declarat Ninel Macarie , Director General și co GoCab Software.

Plasamentul privat aferent majorării de capital social s-a derulat în luna august 2021 cu participarea a 57 persoane fizice și 8 persoane juridice. În cadrul plasamentului au fost subscrise 17.278.220 acțiuni la un preț de subscriere de 0,43 lei. Plasamentul privat și listarea au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group.

„BRK Financial Group este fondator al GoCab Software, proiect in care a investit începând cu anul 2019 și pe care l-a susținut în fazele incipiente, iar acum am asistat GoCab Software din poziția de Consultant Autorizat în demersurile care au precedat această listare. Mă refer atât la derularea plasamentului privat, în urma căruia GoCab a atras în cadrul unei majorări a capitalului social suma de 7,4 milioane lei, cât și în îndeplinirea procedurilor și formalităților aferente admiterii la tranzacționare. Aceasta este cea de-a 10-a listare finalizată de către BRK Financial Group în anul 2021, peste cele mai optimiste așteptări ale noastre”, a declarat Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group.

Fondurile atrase în cadrul plasamentului privat vor fi folosite, conform Memorandumului, pentru dezvoltarea aplicațiilor GoCab, prin automatizarea proceselor utilizate în activitatea de taximetrie, precum și pentru promovarea acestora în rândul șoferilor și a potențialilor clienți.

GoCab Software a fost înființată în 2019 de BRK Financial Group și patru dispecerate de taximetrie din București care au definit conceptul companiei și strategia de dezvoltare. În mai 2020, GoCab a lansat prima sa aplicație, iar în iulie 2020 produsele dezvoltate de echipa GoCab au devenit disponibile la nivel național. Până la finalul lunii iunie 2021, aplicația GoCab fusese descărcată de peste 80.000 de utilizatori și de peste 10.000 de șoferi de taxi. Portofoliul de produse și servicii al companiei include în prezent aplicații destinate atât șoferilor de taxi, cât și utilizatorilor finali ai servicilor de taximetrie, inclusiv prima și singura aplicaţie de tip ride hailing dedicată exclusiv taximetriştilor.