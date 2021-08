Născut în această zi a anului 1749, în orașul Frankfurt pe Main, a fost fără nici o îndoială cel mai mare renascentist de după Renaștere. Deși avea pregătire de avocat, a devenit un om de știință erudit, expert în morfologie biologică; a dirijat orchestre, dar și spectacole de operă; a fost un pictor talentat, ministru al statului german de la Weimar și, ocazional, jurnalist.

Vorbea germana, franceza, engleza, italiana, latina, greaca și ebraica și a tradus Cellini, Voltaire și Byron, în limba germană.

Prețuia toate formele de artă, definind arhitectura drept eine erstarrte Musik („o muzică înghețată”).

A fost un afemeiat care s-a bucurat de succes, însă mai presus de toate acestea, a fost un mare poet și dramaturg, care practic a creat mișcarea literară romantică cunoscută sub denumirea „Sturm und Drang” („furtună și avânt”).

Numele său este Johann Wolfgang von Goethe.

Talentul și faima lui Goethe au fost atât de mari chiar în timpul vieții sale, încât până și șefii de state doreau să îi fie prezentați. Când a făcut cunoștință cu Goethe la Erfurt, în 1808, Napoleon a exclamat: Voilà un homme! („Iată un om!”)

Goethe a trăit până la venerabila vârstă de 82 de ani. La 22 martie 1832 Goethe a murit de pneumonie. Ultimele sale cuvinte, care se pare că ar fi fost: Mehr Licht! („Mai multă lumină!”), sunt relatate de medicului său, Carl Vogel, care în momentul decesului însă nu era în camera lui Goethe. A fost îngropat pe data de 26 martie la Mormântul Prinților în Weimar.

După moartea poetului, aprecierea lui a scăzut. El se afla atunci în umbra lui Friedrich Schiller, a cărui tendințe revoluționare se potriveau mai bine timpului, decât poziția conservatoare a lui Goethe.

Câțiva critici, chiar și din rândul bisericii, îi reproșau lipsa de patriotism, de credință și de moralitate. Abia după anii 1860, Goethe aparține de literatura predată la școlile germane. Această perioadă de lipsă de atenție pentru Goethe și operele sale, s-a încheiat cu crearea Imperiului German din anul 1871.

În timpul național-socialismului, naziștii au pomenit puțin de Goethe. Umanismul și cosmopolitismul lui și idealul de educație de om pe sine stătător și însuși finalizat, nu se potrivea cu ideologia fascistă. Alfred Rosenberg, declarase în cartea sa din anul 1930 „Der Mythus des 20. Jahrhunderts” („Mitul secolului 20”), că Goethe nu ar fi de folos pentru următoarea „perioadă de luptă aprigă, pentru că el a fost un personaj care a urât violența atât în viață cît și în versuri”.

