A doua emisiune de obligațiuni a Golden Foods Snacks, societatea care deține brandul de semințe, alune și fructe deshidratate ELMAS, a început tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursier ELMAS23.

Radu Hanga, Președinte BVB: „Succesul acestei noi emisiuni de obligațiuni, care, deși derulată în perioadă în care economia resimte efectele pandemiei, demonstrează că indiferent de contextul istoric sau economic, bursa este un canal viabil pentru finanțare. Ne bucurăm să avem tot mai multe astfel de exemple și deja ne apropiem de 40 de emisiuni de obligațiuni listate doar din 2019 până în prezent, cu o valoare totală de peste 2,1 miliarde de euro”

Sorin Petre, Business Controller, Golden Foods Snacks: „Credem în importanța unei bune relații cu investitorii și clienții noștri și evaluăm fiecare proiect prin prisma beneficiului pe care poate să-l aducă atât pentru calitatea produselor noastre, cât și pentru un stil de viață sănătos al clienților noștri. În perioada următoare, vrem să descoperim potențialul și utilitatea unor noi proiecte prin piața de capital ca parte integrantă în strategia noastră de consolidare a societății”

Răzvan Raț, Director General Adjunct, BRK Financial Group: „Succesul acestor două runde de finanțare ne arată că există un interes ridicat din partea investitorilor, iar companiile își pot susține planurile de investiții pe termen lung prin intermediul Bursei de Valori București”



Golden Foods Snacks, societatea care deține brandul de semințe, alune și fructe deshidratate ELMAS, a listat a doua sa emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT). Emisiunea are o valoare nominală de 4 milioane lei și cuprinde 40.000 de obligațiuni cu o maturitate de trei ani și o valoare nominală de 100 lei/ obligațiune. Obligațiunile au fost emise în octombrie 2020 și au o dobândă fixă de 9% p.a., plătibilă trimestrial.

„Cele două runde de finanțare derulate în decursul a mai puțin de un an și jumătate de Golden Foods Snacks demonstrează din nou că investitorii de la Bursa de Valori București sunt dispuși să susțină companiile în dezvoltare și cu atât mai mult companiile ale căror produse le consumă. Vorbim de o sumă cumulată de 8,7 milioane lei, bani pe care compania îi folosește pentru dezvoltare. Felicităm întreaga echipă BRK Financial Group și Golden Foods Snacks care a lucrat pentru succesul acestei noi emisiuni de obligațiuni, care, deși derulată în perioadă în care economia resimte efectele pandemiei, demonstrează că indiferent de contextul istoric sau economic, bursa este un canal viabil pentru finanțare. Ne bucurăm să avem tot mai multe astfel de exemple și deja ne apropiem de 40 de emisiuni de obligațiuni listate doar din 2019 până în prezent, cu o valoare totală de peste 2,1 miliarde de euro”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Golden Foods Snacks încheie cu succes o nouă emisiune de obligațiuni și un nou proiect în relația cu investitorii din România prin listarea de astăzi a obligațiunilor la Bursa de Valori București. Ne bucură faptul că investitorii cred în noi și apreciază planul pe care îl avem pe următorii ani, și chiar dacă această emisiune a fost derulată într-o perioadă în care economia țării este caracterizată de incertitudine și este afectată de pandemie, au existat resursele disponibile de finanțare prin piața de capital. Ne dorim să dezvoltăm acest business printr-o creștere constantă, să dezvoltăm produse noi și de calitate și să îmbunătățim capacitatea de producție, iar relația cu investitorii să fie continuă și de lungă durată. Credem în importanța unei bune relații cu investitorii și clienții noștri și evaluăm fiecare proiect prin prisma beneficiului pe care poate să-l aducă atât pentru calitatea produselor noastre, cât și pentru un stil de viață sănătos al clienților noștri. În perioada următoare, vrem să descoperim potențialul și utilitatea unor noi proiecte prin piața de capital ca parte integrantă în strategia noastră de consolidare a societății”, a afirmat Sorin Petre, Business Controller, Golden Foods Snacks.

Societatea a derulat în perioada 15 – 30 octombrie 2020 un plasament privat pentru vânzare de obligațiuni, intermediat de BRK Financial Group. Obligațiunile au fost emise la finalul lunii octombrie și au fost alocate unui număr de 70 de investitori, dintre care 6 persoane juridice și 64 de persoane fizice.

Fondurile atrase de companie vor fi utilizate pentru mărirea capitalului de lucru (300.000 de euro), precum și pentru realizarea unor investiții, printre care achiziționarea clădirii în care își desfășoară activitatea în Filipeștii de Pădure (500.000 de euro), în vederea reducerii costului cu chiria, și achiziționarea unei linii de producții pentru pufuleți, pentru extinderea gamei de produse din portofoliu (200.000 de euro).

„Mulțumim echipei Golden Food Snacks, pentru încrederea oferită de a derula a doua emisiune de obligațiuni tot prin intermediul BRK Financial Group, în calitate de intermediar și Consultant Autorizat. Succesul acestor două runde de finanțare ne arată că există un interes ridicat din partea investitorilor, iar companiile își pot susține planurile de investiții pe termen lung prin intermediul Bursei de Valori București”, a afirmat Răzvan Raț, Directorul General Adjunct al BRK Financial Group.

Compania a venit pentru prima dată la Bursa de Valori București în decembrie 2019, când a listat pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare o emisiune de obligațiuni în valoare cumulată de 4,7 milioane lei și cu o maturitate de 3 ani.

Golden Foods Snacks a fost înființată în 2009, iar ulterior în data de 17 mai 2019 a fost transformată din SRL în SA, având ca principal obiect de activitate prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, iar portofoliul de produse al societății include marca Elmas (semințe, nuci și alune, fructe deshidratate, fructe deshidratate soft și mixuri) și mărcile pentru partenerii societății (mărci private). În prezent, societatea este unul dintre principalii jucători activi pe piața snack-urilor sărate din România și, totodată, produce și ambalează mărci private pentru următorii clienți: Carrefour, Cora, Mega Image și Rewe/Penny.

Societatea are un capital scial de 23,5 milioane lei, divizat în 2,3 milioane de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei. GF Holdings Limited deține 55,78% din acțiunile Golden Foods Snacks (aport în numerar), iar Golden Brands Limited are 44,22% din acțiuni (aport în natură – marca „ELMAS natura de inspiră”).

Despre BRK Financial Group

BRK Financial Group a fost înființată ca societate pe acțiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România. Cu o experiență vastă pe piața de capital, este totodată prima și, până în prezent, singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria Premium (BRK). Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate. Managementul consideră ca fiind importante proiectele de viitor, în tripla calitate a BRK: de firmă de investiții, de intermediar și de emitent. Cu o echipă ce deține un nivel de competență și experiență ridicat la toate nivelurile corporative, compania are toate motivele să perceapă cu încredere viitorul.