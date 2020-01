Lumea intreaga e cu ochii pe actorii americani si nu numai, luand drept repere stilul lor de viata, al lor lifestyle, modul in care traiesc, se imbraca si se comporta. Evenimente atat de urmarite, nu e de mirare ca ne intrebam deja ce alte evenimente internationale urmeaza in acest an.

Iata cateva dintre festivalurile de film asteptate in 2020:

Festivalul International de Film de la Cannes

Fondat in anul 1946, la Cannes, in Franta, Festivalul International de Film de la Cannes e extrem de asteptat mai ales de europeni.

Evenimentul, ajuns la a 72 editie in 2019, este organizat de Association Française du Festival International du Film. I fiecare an, in luna mai, se ofera o serie de premii, printre care:

Competitie

Palme d’Or

Grand Prix

Premiul special al juriului – Premiul juriului

Palme d’Or pentru scurtmetraj

Prix d’interprétation féminine – Cea mai buna actrita

Prix d’interprétation masculine – Cel mai bun actor

Premiul pentru cel mai bun regizor – Cel mai bun regizor (Prix de la mise en scène)

Prix du scénario – Cel mai bun scenariu

Premiul juriului (Prix du jury)

Alte sectiuni

Prix Un Certain Regard – Tinere talente, opere inovatoare si indraznete

Cinéfondation – Filme studentesti

Caméra d’Or – Cel mai bun film de debut

Festivalul International de Film de la Toronto

Organizat de Cineplex Entertainment in Toronto, Ontario, Canada, festivalul are loc in fiecare an, in luna septembrie. Printre premiile care se ofera in cadrul acestuia sunt:

People’s Choice Awards

People’s Choice Midnight Madness Award

People’s Choice Documentary Award

Best Canadian First Feature Film

Best Canadian Feature Film

Excellence in Canadian Production

Short Cuts Award for Best Canadian Film

Short Cuts Award for Best Short Film

International Critics’ Prize (FIPRESCI Prize) – Special Presentation

International Critics’ Prize (FIPRESCI Prize) – Discovery

NETPAC

Artistic Innovation

Toronto Platform Prize

Cultural Innovation

Chiar daca acum fiecare editie are loc in luna septembrie, prima a fost organizata de catre Bill Marshall, Henk Van der Kolk and Dusty Cohl in 18-24 octombrie 1976, la Windsor Arms Hotel.

Festivalul International de Film de la Berlin

Mult mai aproape de noi, Festivalul International de Film de la Berlin sau Berlinala ne-a adus de-a lungul timpului si cateva premii: Filmul romanesc Pozitia copilului a castigat premiul Ursul de aur in 2013, iar Radu Jude a castigat Ursul de Argint pentru cea mai buna regie cu Aferim!, in 2015.

Evenimentul e organizat de Federal Government Commissioner for Culture and the Media, in Potsdamer Platz, Berlin, Germania si are loc In fiecare an, in perioada februarie-martie, timp de 10 zile.

Cateva premii care se ofera in cadrul festivalului:

Ursul de Aur

Cel mai bun film (lung metraj) — se acorda din 1951,

Cel mai bun film (scurt metraj) — se acorda din 1956 si

Realizari pentru intreaga cariera (Goldener Bär onorific) — se acorda din 1982

Ursul de Argint

Marele Premiu al Juriului (Ursul de Argint) (din 1965)

Premiul Alfred Bauer se oferă în memoria fondatorului festivalului, Alfred Bauer, pentru filmul cel mai promitator, deschizand noi perspective ale artei cinematografice

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor (din 1956)

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor (din 1956)

Cea mai buna actrita (din 1956)

Cel mai bun film (scurt metraj) (din 1956)

Cea mai buna realizare artistica (Ursul de Argint) (din 1978)

Cel mai bun film muzical (din 2002)

Cel mai bun scenariu (din 2008)

Poate ca aceste evenimente nu strang la un loc atat de multe vedete internationale de peste ocean, insa premiile sunt apreciate si bine cotate.