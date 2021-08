Un accident de circulație care din fericire s-a lăsat doar cu pagube materiale s-a produs în urmă cu o oră pe Calea Obcinilor din municipiul Suceava la intersecția cu strada Corneliu Coposu. Acolo s-au ciocnit trei mașini, două autoturisme și un TIR. Un Golf de Botoșani condus de o tânără șoferiță începătoare a încercat să pătrundă pe strada Corneliu Coposu însă nu a acordat prioritate TIR-ului care rula pe Calea Oobcinilor și a fost izbită în plin. Din lateral dreapta Golful a fost izbit și de un Merțan condus tot de o șoferiță care încerca venea de pe strada Corneliu Coposu și încerca să se înscrie pe Calea Obcinilor. Practic Golful a fost făcut sandwich. Din fericire toată lumea este teafără.

