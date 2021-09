Au trecut patru etape din acest sezon competițional al Ligii Zimbrilor și CSU din Suceava are două victorii și două înfrângeri. Formația suceveană are 123 de goluri marcate, fiind pe locul doi în clasamentul atacurilor după campioana Dinamo București.

Din aceste 123 de goluri, 34 au fost marcate de Adrian Târzioru, care este golgheterul la zi al primului eșalon valoric al handbalului românesc. ”Tunarul” sucevean s-a întors la echipe la care a cunoscut cele mai mari satisfacții și la care este fără îndoială vioara întâi. Interul stânga a marcat în două partide câte 10 goluri, iar în celelalte două câte 7 fiind cel mai bun marcator al grupării CSU din Suceava.