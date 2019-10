Orice antreprenor online, marketer sau persoana interesata de domeniul digital s-a confruntat cel putin odata in viata cu modalitatile de promovare online si cu reclamele PPC. Intr-o piata aflata in continua dezvoltare, cu foarte multe platforme si canale de comunicare si reclame extrem de variate, se impune a se face o analiza cost / rezultat pentru a sti cum iti poti promova afacerea in 2019 in cel mai eficient mod.

Nu o sa o facem noi, fiindca au facut-o deja analistii experti din strainatate. Iata ce parere au specialistii CloudWards despre cele mai intalnite 3 tipuri de campanii de publicitate online: Google Ads, Facebook Ads si Bing Ads.

Care este cea mai ieftina metoda de promovare? Dar cea mai eficienta?

In cadrul analizei s-au luat in calcul 3 factori principali. S-a dorit analiza in functie de pretul reclamelor si a rezultatelor, in functie de reach-ul mesajului (impactul pe care il are o reclama – la cate persoane ajunge aceasta), dar si modul in care se poate seta campania, usurinta de folosire a platformei.

Concluziile sunt urmatoarele:

Facebook Ads – cele mai ieftine rezultate pentru promovarea online

Facebook este in continuare cel mai ieftin canal de promovare online, cel putin in ceea ce priveste acapararea de leed-uri. Spre exemplu, te poate costa doar 0.5 – 1$ o adresa de email sau obtinerea unui numar de telefon al unui potential clienti, prin intermediul unei reclame Facebook.

In timp ce o vizita pe site-ul tau poate fi obtinuta pentru mai putin de 0.1$ daca poti seta o reclama eficienta. In acelasi timp, Facebook mai are si un alt avantaj, in afara de cost.

Sistemul de advertising pe Facebook ofera foarte multe functii. Poti seta pana la 11 campanii diferite, in functie de scopul mesajului tau. Asta doar in functie de scop, apoi putand sa ramifici fiecare campanie si sa testezi componente creative diferite, strategii de licitare diferite si audiente diverse.

Poti targeta clientii care au interactionat deja cu brandul tau, clientii care te au in raza lor vizuala pe Facebook sau clienti noi, care au anumite interese, joburi, functii etc. De asemenea, poti crea audiente in functie de site-urile pe care le-au vizitat oamenii.

In plus, poti sa-ti faci reclama pentru a acapara vanzari, impact, impresii, leed-uri sau chiar actiuni complexe (vanzari offline din platforma, trafic in magazin si instalari de aplicatie).

Ce platforma iti ofera cel mai mare Reach – Impact?

In ceea ce priveste vizibilitatea anunturilor tale platite, Google detine suprematia. Este cel mai vizibil mod de a te promova la momentul actual. De asemenea, specialistii considera ca Google Ads ofera si cea mai avansata metoda de targetare a consumatorilor si cele mai multe functii pentru setarea audientelor si pentru compunerea campaniei publicitare.

Iar ca un alt principal avantaj, specialistii considera Google ca fiind cea mai buna platforma pentru multi-channel avertising. In ceea ce priveste Bing, ca o alternativa la Google Ads, acest canal este mai ieftin, insa specialistii nu-l recomanda, deoarece multe dintre functiile Google Ads lipsesc cu desavarsire aici.

Ca dezavantaje pentru Google Ads, este clar canalul cel mai scump, ajungand sa platesti chiar si zeci de euro pentru a acapara un click aici, depinzand de cuvintele cheie pe care le targetezi. Iar platforma este destul de greoi de folosit, spun specialistii.

Cum stau platformele la nievel de Usability – Unde iti va fi cel mai usor sa inveti cum functioneaza platforma?

Analistii CloudWards spun ca Facebook Ads este de departe cel mai usor canal de utilizat. Este intuitiv si are un aspect curat, cu mult accent pe vizualuri si pe informatii menite sa te ajute sa poti incepe promovarea pentru afacerea ta.

Bing are din nou de suferit aici. Este extrem de confuz si nu beneficiaza de suport pentru utilizatori sau cel putin nu il ofera intr-o maniera profitabilia pentru noi. Google Ads este mai greu de utilizat ca Facebook Ads, mai usor decat Bing, iar avantajul este ca exista si suport destul de bun aici.

Asadar, daca vrei ceva ieftin, alegi Facebook, daca vrei mai multa vizibilitate poate alegi Google, iar daca vrei sa obtii cu siguranta rezultate si sa te bucuri de beneficiile promovarii online, le poti alege pe toate, ca un mix de servicii de promovare care iti vor duce cu siguranta afacerea online la urmatorul nivel. Alegerea depinde in functie de bugetul si de scopul tau personal.