Impactul financiar generat de coronavirus este destul de mare, mai ales ca Google isi face probleme pentru faptul ca pierde deja destul de multi bani. De fapt, pentru prima data in istoria sa, gigantul tehnologic se asteapta la o scadere a veniturilor din publicitate. Pentru a face fata situatiei, compania a anuntat ca isi va reduce la jumatate bugetul de marketing pentru restul anului 2020.

Google este pe punctul de a fi lovit de criza

Google obtine o mare parte din veniturile sale prin publicitate pe platforma sa Google Ads. Aceasta acopera orice, de la reclame afisate la listari de produse si oferte de servicii. In anul 2018 s-a estimat ca peste 70% din veniturile Google proveneau din cheltuielile de publicitare pe activele Google. In 2019, veniturile sale s-au ridicat la peste 134 miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, o pierdere de aproape orice dimensiune ar fi semnificativa.

Unii analisti prezic ca Google si Facebook vor pierde 44 miliarde de dolari, plus veniturile realizate in acest an. In timp ce unele companii continua sa isi promoveze produsele sau serviciile online, altele – si in special cele din turism – au ajuns la un blocaj complet. Si se pare ca industria turismului reprezinta 15% din bani publicitari Google.

Cine va fi afectat de reducerea bugetului de marketing

In prezent se stie ca reducerile anuntate de Google vor afecta agentiile pe care le angajeaza, precum si agentiile sale interne cum ar fi Google Creative Labs. Cele mai noi cifre arata ca se asteapta in continuare o crestere de 6% in 2020, ceea ce este cu mult mai putin fata de 13% din 2019.

Cu toate ca Google a inghetat angajarile cu norma intreaga si prefera sa lucreze pe contracte, compania pare sa dezvolte alte zone. De fapt, Google a spus ca nu va reduce angajatii din zonele care presteaza servicii esentiale pentru clienti, cum ar fi cele pentru o agentie Google Ads. Totusi, ca in marea majoritate a efectelor generate de COVID-19, este greu de obtinut un raspuns clar atunci cand pandemia este in plina desfasurare.

Este suficienta reducerea bugetelor de marketing?

Este prea devreme pentru a raspunde la aceasta intrebare. Pe baza situatiilor financiare din primul trimestru, s-ar parea ca aceasta a fost o decizie rapida. Cu toate acestea, investitorii sunt mai interesati de proiectele de viitor decat de rapoartele din trecut si al doilea trimestru va fi mai reprezentativ pentru a putea genera o imagine despre impactul pe care care l-a avut pandemia si blocajele din intreaga lume.

Pana la urma Google nu este doar un gigant tehnologic, ci detine un intreg set de tendinte in industrie. Multe companii cauta probabil sa ajute la prezicerea tipurilor de pierderi pe care le vor inregistra in veniturile publicitare pe tot restul anului, chiar si in anii urmatori. Insa, nimeni nu este in masura sa stabileasca cu precizie in acest moment cand se vor redeschide intreprinderile si serviciile, in special cele din domeniul serviciilor de calatoriei si ospitalier.