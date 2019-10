Pe langa intrerupatoarele inteligente, prizele wi-fi si sistemele de securitate pe care le stim cu totii, Google lanseaza pe piata o noua solutie completa de automatizare pentru case inteligente.

Prin definiție, companiile tehnologice sunt menite să creeze produse pe care publicul sa le adopte pentru a le face viata mai usoara, mai facila. Insa de multe ori, un om nu își dă seama că este nevoie de un astfel de produs. Abia după ce dispozitivul a intrat în viața sa, va realiza această schimbare si cat de mult este ajuat de acel gadget: sa luam ca exemplu telefoanele mobile.

Ei bine, pe aceeasi directie, Google desigur ca nu face excepție de la această regulă. Și acesta este cazul celei mai noi investitii din compania americana: produsul cu cea mai nouă lansare: Google Nest Hub Max.

La sfârșitul anului trecut, compania a prezentat Hub-ul pentru prima data, pe care l-a numit Google Home Hub. A fost anunțată in principal ca find o aplicatie de asistenta in bucătărie. Unul dintre puținele dezavantaje ale produsului din prima generație a fost dimensiunea ecranului: acesta avea doar 7 inch. Părea ca poti să vizionezi un videoclip pe YouTube in conditii optime cu ajutorul sau, insa cand vine vorba despre tehnica de tocare adecvată a usturoiului, brusc acest lucru părea dificil.

Aici ai nevoie de detalii, de o rezolutie mai mare, asa incat Google a ascultat aceste apeluri ale consumatorilor dezamagiti, dezvăluind in acest an Google Nest Hub Max, de data aceasta echipat cu un ecran de 10 inch și cu multe alte functionalitati.

Ce are noul dispozitiv si ii lipsea primei sale versiuni?

Primul dispozitiv nu avea o camera video incorporata. Pentru început, noul Google Nest Hub Max poate recunoaște diferitele fețe ale unei persoane într-o casă, reglând bine informațiile specifice pe care le oferă, in functie de persoana din fata ecranului.

Iar recunoasterea faciala este doar prima dintre functiile absolut nebunesti pe care noul dispozitiv ti le pune la dispozitie. Și pentru cei care doresc să își monitorizeze casele în timp ce sunt plecați, puteți vedea, de asemenea, fluxul live al camerei pe telefon, dublat de alerte setate de voi, pentru fiecare eveniment interesant.

In plus, noul dispozitiv suna contactele din agenda voastra la comanda. Puteti spune doar „Hei Google, call dad” iar dispozitivul va apela automat numarul de telefon selectat.

Pe langa aceste functii, camera video are un senzor de detectare a miscarilor, ceea ce inseamna ca ea se roteste in functie de miscare, captand mereu corpul in prim plan. Aceasta functie o face sa fie nu doar o camera, ci si un dispozitiv de supraveghere extrem de eficient. De asemenea, există un comutator pe partea din spate a dispozitivului care dezactivează microfonul și camera (o lumină portocalie din apropierea camerei indică când este dezactivată).

In plus, fata de fostul dispozitiv, acesta are o noua functie extrem de intuitiva si placuta. Dacă vizionați un videoclip sau ascultați muzică, puteți întrerupe sau relua redarea ridicând mâna și făcând mișcări specifice. Noul dispozitiv vine și cu opțiunea de a viziona YouTube TV. Canalul poate fi integrat pentru un abonament de circa 49 dolari pe luna, oferind acces nelimitat la peste 70 de canale de continut, printre care ESPN, ABC, Bravo etc.

Care este pretul acestui device si cum poate fi achizitionat?

Noul Google Nest Hub Max este acum scos la vânzare pentru suma de 229 de dolari și vine în două nuante de culori extrem de interesante: alb – creta si negru – carbune. Poate fi achizitionat din magazinele oficiale si de pe Amazon.

