Google a dezvoltat de curand un sistem de inteligenta artificiala ce este capabil sa depisteze cancerul la san. Acesta nu doar ca functioneaza perfect, ci poate sa ofere indicii despre stadiul bolii mai precis decat medicii.

Specialistii departamentului de tehnologie Google sunt de multa vreme interesati de domeniul sanatatii. Asadar, in cadrul diviziei AI a grupului Alphabet, care a fuzionat cu Google Health, au devoltat acest sistem performant, capabil sa depisteze cancerul la san, in baza examinarii mamografiilor.

Software-ul Google la fel de eficient ca doctorii radiologi

Google demonstreaza prin aceasta lansare inca odata ca domeniul Inteligentei Artificiale are foarte multe de oferit medicinei. Echipa care a realizat sistemul este fondata din cercetatori ai Serviciului National de Sanatate din Marea Britanie, dar si cercetatori din colegiul Imperial College London.

Acestia au expertiza avansata in domeniul sanatatii si au dezvoltat de-a lungul anilor nenumarate studii care au ajutat atat in ceea ce priveste identificarea si combaterea unor boli, dar sti studii in domenii conexe in ceea ce priveste sanataea femeilor si copiilor.

Au dezvoltat si studii despre diversificarea la 6 luni la bebelusi, studii despre alaptare si despre sanatatea mamelor in timpul sarcinii.

In cadrul acestui proiect insa, ei s-au reunit cu o echipa de specialisti in inteligenta artificiala si au realizat o solutie care poate imbunatati depistarea formelor de cancer la san la femei.

La momentul actual, radiologii raporteaza o eroare de circa 20% in depistarea femeilor care sufera de cancer la san, conform Cancer Society. Iar 50% dintre femeile care sunt investigate pe termen lung, de 10 ani, raporteaza rezultate pozitive false.

Cum poate Google imbunatati aceste statistici

In urma unui studiu realizat pe un esantion de 3097 de mamografii din SUA SI 25.856 mamografii din Marea Britanie, softul Google a reusit sa reduca cu 5.7% cazul rezultatelor fals pozitive in SUA si cu 1,2% erorile in cazul mamografiilor din Marea Britanie.

Apoi a fost rulat un test separat, dupa care s-a ajuns la concluzia ca dispozitivul de inteligenta artificiala construit de Google poate fi imbunatatit si poate ajunge la rezultate mai bune, acesta reusind deja sa anticipeze cancerul la san mai bine decat doctorii.

Principalul test s-a realizat asupra a 15.000 de femei din SUA si 25.000 de femei din Marea Britanie.

Studiul a comparat rezultatele softului gandit de Google cu rezultatele a 6 medici specialisti in radiologie. Rezultatele date de catre software-ul AI Google au fost superioare celor oferite de medici.

Specialistii spun ca sunt necesare studii suplimentare pentru a imbunatati dispozitivul, insa trebuie luat in calcul ca acesta a redus deja numarul erorilor prin simpla analiza a mamografiilor prezentate. In timp ce doctorii au avut la indemana un termen lung de timp pentru a le analiza si a lua decizia finala.

Cand va fi implementata solutia Google la nivel mondial

Google doreste sa revolutioneze cu acest software si cu aparatura realizata domeniul medicinei si al oncologiei. Insa, pana la momentul in care va putea implementa solutiile la nivel mondial vor mai trece probabil cativa ani.

Google are inca nevoie de acordul autorilor de reglementare pentru a lansa pe piata solutiile descoperite in urma acestor teste preliminare.