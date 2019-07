My Business de pe Google este un serviciu gratuit oferit de Google, serviciu care ofera posibilitatea intreprinzatorilor sa isi actualizeze informatiile despre companie, aceste informatii urmand a fi afisate in cautarile din Google, dar si in Google Maps. Ea a fost lansata in iunie 2014 si, de atunci, a fost continuu imbunatatita si modernizata. Permite clientilor sa afle informatii despre furnizorii de servicii sau produse, sa ajunga la site-urile lor si, totodata, sa ii localizeze rapid si pe harta.

Google a inceput sondajele

De ceva vreme, insa, Google a inceput sa trimita sondaje catre unele companii locale pentru a face un studiu de piata si a afla daca acestea sunt dispuse sa plateasca o taxa pentru serviciile pe care acum le primesc gratuit de la motorul de cautare.

Asa cum deja am mentionat, My Business – afacerea mea – este in prezent un serviciu oferit gratuit de Google si ofera firmelor posibilitatea de a-si inregistra si actualiza informatiile despre firma. Datorita acestui serviciu, Google poate oferi rezultate corecte si relevante. Dar se aude ca Google poate decide sa perceapa o taxa lunara pentru acest serviciu, in prezent gratuit.

Daca se va lua aceasta decizie, insa, Google ar putea avea probleme legate de modul in care isi protejeaza inregistrarile gratuite.

Sondajul de pe Twitter reliefeaza clar intentiile Google

Sondajul poate fi accesat si pe Twitter, el reliefand in mod cat se poate de evident intentiile Google. Ba chiar se pot vedea si taxele care se pot percepe lunar de Google, pe viitor, pentru serviciul My Business, acum gratuit.

Conform sondajului, se poate decide ca Google sa perceapa taxe de la 10 USD la 70 USD lunar pentru serviciile My Business, si deci, pentru a facilita gasirea companiilor in rezultatele generate de cautarile Google.

Google a lansat acest serviciu gratuit pentru a oferi posibilitatea tertilor de a-si actualiza singuri datele, date care erau adesea inexistente, eronate sau neactualizate. Astfel, Google a venit cu o metoda pentru ca firmele sa isi actualizeze singure propriile informatii. Acum, cand acest serviciu a devenit o cerinta pentru majoritatea afacerilor, Google se gandeste sa il taxeze – ceea ce genereaza opinii neplacute.

Este sau nu etica decizia Google

Desigur, daca Google va percepe de la companii o taxa pentru utilizarea facilitatii My Business, va castiga o suma frumoasa. Totodata ar fi ceva nou pentru politica si etica interna a Google, care, pana acum, a castigat bani doar din anunturile afisate in reteaua de cautare si nu doar pentru a afisa rezultatele cautarii.

Timpul va decide daca Google va percepe sau nu taxe pentru inregistrarile din My Business, in prezent totul fiind incert si un pic prea complicat.