Google a anuntat saptamana aceasta ca urmeaza o noua schimbare a algoritmului de cautare. Anuntul relateaza faptul ca Google va incerca sa sublinieze sursele de calitate pentru stiri, ridicand site-urile de stiri veridice in rezultatele cautarilor.

Pentru a identifica astfel de site-uri de stiri pe care sa le avantajeze, compania a distribuit instructiuni noi cadrului sau de peste 10.000+ recenzori umani, al caror feedback ajuta la instruirea algoritmului Google care va trebui sa identifice ce site-uri prezinta informatii veridice si ce site-uri dezinformeaza.

Asadar, mediul online e pe cale sa rabufneasca din nou. O multime de companii ale caror site-uri de prezentare tocmai au fost optimizate, sunt pasibile sa inregistreze schimbari in pozitii. Acest lucru nu doar ca va enerva pe toata lumea, insa specialistii spun ca nimeni nu stie cu adevarat care vor fi repercusiunile acestei schimbari. Uneori, aceste modificari de cautare sunt minore, alte ori aceste schimbari de algoritm modifica fundamental tiparele de afisaj si pozitiile sutelor de mii de site-uri web.

In plus, ideea in sine ca o companie mare de tehnologie s-ar putea ocupa de clasarea stirilor din zilele noastre incita la tot felul de opinii in mediul online.

Iata explicatia Google in ceea ce priveste noile modificari

„In timp ce, de obicei, afisam cea mai recenta si cea mai cuprinzatoare versiune a unei stiri in rezultatele de cautare, aceasta modificare are ca principal beneficiu evidentierea articolelor pe care le identificam ca raportari originale semnificative din partea jurnalistilor. Astfel de articole notate ca fiind veridice si originale vor putea ramane intr-o pozitie vizibila mai mult timp. Aceasta proeminenta permite utilizatorilor sa vizualizeze stirile originale si veridice, in timp ce vor putea in continuare sa caute si subiecte recente alaturate.

Nu exista o definitie absoluta a unei stiri originale si nici nu exista un standard absolut pentru stabilirea cat de original este un articol dat. Acest lucru poate sa insemne ca in doua momente diferite acelasi editor poate aparea sau nu in primele pozitii, in functie de stirea scrisa, deoarece vom evalua constant continutul.”

Prin aceasta explicatie, Google ofera o garantie ca nu vor exista platforme avantajate, ci doar stiri de sine statatoare, in functie de continutul si sursele lor, veridicitatea si originalitatea informatiilor.

Ce pareri naste in mediul online aceasta schimbare?

Ar putea exista si consecinte nedorite la aceasta schimbare, spun specialistii. Asa cum se intampla adesea atunci cand o companie de mare tehnologie schimba software-ul care afecteaza industriile conectate la acesta.

De exemplu, ar putea deveni profitabil pentru unele companii de stiri sa faca mai multa reclama, inainte ca produsele sau companiile promovate in articole sa fie verificate in mod corespunzator. Daca doar originalitatea informatiilor conteaza sau daca aceasta conteaza mai mult decat exactitatea, avem o problema.

Google totusi incearca sa abordeze astfel de preocupari si sa ofere explicatii. Tocmai de aceea se presupune ca exista cei peste 10.000 de recenzori umani care vor avea ca scop evaluarea editorilor si a agentiilor de stiri. Se va tine cont de reputatia sursei, de calitatea continutului, dar se va verifica si veridicitatea.

Chiar presedintele Trump, printre altii, spune ca nu va lua partea Google in ceea ce priveste aceste decizii si daca cineva din Congres se va opune acestei schimbari, subiectul va fi dezbatut si se vor lua masuri. Nu este normal ca o companie sa decida ce informatii ar trebui sa apara si ce informatii sa nu apara online. Desi recenzorii umani vor verifica informatia, in fond rezultatele finale sunt afisate de catre algoritm. Iar acesta nu poate garanta ca fiecare informatie va fi inteleasa pe deplin si astfel pot aparea erori cu privire la modul in care va functiona de fapt structurarea datelor si afisarea celor ce par veridice sau originale.