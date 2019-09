Stim ca stelutele de recenzi si in sine recenziile Google nu sunt un element obtinut prin servicii SEO, ci sunt reale, lasate de utilizatori, insa cu toate acestea, ele au o foarte mare importanta in pozitionarea unui site in Google.

Ele denota credibilitate si fac userii sa dea click mult mai usor pe URL-ul site-ului care are mai multe recenzii, acestia avand impresia ca este vorba despre un site calitativ. Iata ca Google schimba insa modalitatea in care acestea se afiseaza in SERP.

Reguli noi, mai restrictive par a fi implementate in perioada ce urmeaza in acest sens.

Ce explicatii are Google pentru aceasta decizie?

A trecut mult timp de cand Google a introdus postarea de stelute de rating in paginile sale, aceste stele indicand recenziile primite de la utilizatori pentru calitatea serviciilor site-ului respectiv. Dar acest tip de notatie a devenit larg raspandit pe Web si in paginile site-urilor, iar Google tocmai a publicat o postare pe blogul sau referitoare la multe dintre aceste recenzii care sunt suspectate de falsitate sau de atac din partea concurentilor.

Asadar, pentru a indica in adevaratul sens al cuvantului care sunt recenziile bune si care sunt cele false sau lasate chiar de catre concurenti, pentru a defaima, regulile de afisare ale acestora s-au inasprit la nivel global.

In primul rand, motorul de cautare nu va mai afisa stele in SERP, decat pentru anumite tipuri de continut, avand urmatoarele etichete:

schema.org/Book

schema.org/Course

schema.org/CreativeWorkSeason

schema.org/CreativeWorkSeries

schema.org/Episode

schema.org/Event

schema.org/Game

schema.org/HowTo

schema.org/LocalBusiness

schema.org/MediaObject

schema.org/Movie

schema.org/MusicPlaylist

schema.org/MusicRecording

schema.org/Organization

schema.org/Product

schema.org/Recipe

schema.org/SoftwareApplication

Foarte important de retinut:

Va fi intotdeauna posibil sa adaugati recenzii si pe site-uri de alt tip, aceasta actiune nesuportand nicio problema specifica. Doar ca aceste recenzii (stelute) nu vor fi incluse in SERP. De asemenea, filtrele vor fi instruite sa identifice recenziile primite din tehnici de „auto-promovare” si daca vor fi identificare recenzii care sunt suspecte vor fi retrase automat.

Acest nou tratament se aplica si recenziilor din Google My Business. Ramane insa de vazut, la momentul actual, cum vor fi efectuate astfel de controale, directia fiind inca vaga.

Al treilea punct ce trebuie luat in calcul: Odata cu aceasta actualizare, atributul „nume” devine acum necesar. Deci, toti cei ce vor dori sa lase o recenzie, vor trebui sa se asigura ca se indica foarte clar numele elementului analizat. Asadar, de fiecare data cand o sa lasati o recenzie, odata cu aceasta actualizare a politicilor Google, ramane de verificat doar daca tipul si modul de redactare a continutului vostru este in concordanta cu aceasta situatie noua impusa de Google.

Care sunt parerile utilizatorilor cu privire a aceasta schimbare?

„Un pic de sortare in aceste afisaje nu va strica. Ce este mai frustrant decat sa faceti clic pe un produs cu 5 stele in SERP, pentru a afla in cele din urma ca e vorba de o carte de 2 stele pe site-ul de internet unde ajungeti sa o comandati.” declara un utilizator.

„Nu sunt sigur ca aceasta actualizare abordeaza cu adevarat aceasta problema a falsificarii recenziilor, dar din punct de vedere al utilizatorului, aceasta nu ar strica.” comenteaza un alt utilizator.