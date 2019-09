Luna noiembrie a acestui an va gazdui in Bucuresti un eveniment comparabil cu Liga Campionilor din fotbal. Numai ca acest campionat va aduce la masa cei mai pasionati si talentatijucatori de sah.

Este vorba despre una dintre cele opt etape ale Marelui Turneu, una dintre cele mai cunoscute competitiisah din lume. Una dintre etapele Superbet Rapid & Blitz va fi gazduita in Bucuresti, in noiembrie 2019.

Google este sponsor oficial al acestei competitii, alaturi de alte zeci de companii globale din industrii care mai de care mai diferite.

Premiul cel mare – se joaca pentru 1,75 milioane dolari

Circuitul GrandChess Tour 2019 a fost impartit in 8 etape, gazduite pe patru continente. Cea de la Bucuresti va fi a sasea si se va disputa intre 4 si 11 noiembrie. Premiul cel mare pentru cel mai bun jucator va fi de 1,75 milioane de dolari americani.

Iar capul de afis al galei este Carlsen vs. Caruana, un meci care se anunta a fi incendiar. FabianoCaruana, un american de origine italiana care ii amenintasuprematia pustiului minune Magnus Carlsen vine la Bucuresti. Iar romanii vor avea ocazia sa vada un turneu mondial din cadrul unuia dintre cele mai atractive sporturi de inteligenta.

Unde sunt gazduite celelalte etape?

Prima etapa s-a desfasurat in Paris, cea de-a doua in Croatia, a treia s-a desfasurat in Coasta de Fildes, unele dintre ele in SUA, urmand cea din Bucuresti, Romania. Mai apoi, etapa 7 va fi gazduita de India, in Calcutta, intre 15 – 22 noiembrie si finala se va juca in Londra, in decembrie 2019.

Cei mai mari jucatori ai lumii se afla pe lista participantilor la acest eveniment. Iar Google pune la bataie un premiu incredibil pentru acestia, aducand in joc intreaga divizie de Inteligenta Artificiala care s-a implicat direct in sustinerea turneului.

Companie romaneasca sponsor in cadrul GrandChess Tour 2019 – Ed. 6

Iar printre sponsorii de onoare ale acestei editii se afla si o companie romaneasca. Este vorba despre Superbet. Cel mai mare operator de jocuri de noroc si pariuri din Romania devine astfel partener oficial in cadrul evenimentului, fiind alaturi de Google si alte companii uriase pe lista cu sponsorii Marelui Turneu.

Lista sponsorilor cuprinde companii din toata lumea: Tata Steel India, Clubul de sah din Saint Louis, SUA, DeepMind din Londra sau Vivendi din Franta. Iar parteneriatele nu se opresc aici. Evenimentul se anunta a fi unul dintre cele mai incendiare lupte de rang elitist din sportul international.