Noile achizitii Google fac ca aceasta companie sa devina de neoprit in razboiul tehnologic. Mereu Google vine cu ceva nou, ceva inovativ. Noua descoperire a fost o aplicatie extrem de utila pentru prietenii tai, pe Google Maps.

De acum incolo, nu vei mai putea sa-ti minti prietenii atunci candintarzii la o intalnire, prin faptul ca ti-a murit bateria telefonului si nu ai putut raspunde sau nu ai putut ajunge la timp din cauza GPS-ului care s-a inchis.

Noua functie Google Maps le arata prietenilor tai cata baterie ai la telefon, atunci canditi verifici locatia. Asadar, ei vor sti unde te afli si ce procent de baterie mai ai. Astfel, daca te vor suna si le vei ignora apelul, ei vor si ca de fapt nu doresti sa te vezi cu ei si inventezi scuze.

Cum functioneaza noua aplicatie?

Noua aplicatie este disponibila doar in anumite zone momentan, in UK fiind valabila de cativa ani. AndroitPolice a testat deja aplicatia, iar specialistii spun ca ea informeaza prietenii atunci cand nivelul bateriei telefonului tau scade sub 15% si le spune practic daca acesta va mai putea fi contactat sau nu.

De asemenea, functionalitatea noii aplicatii este confirmata si de cei de la Playtech, desi ea nu este inca disponibila in Romania. Insaacestia prezic faptul ca in curand va fi disponibila si la noi. Ce e mai interesant este faptul ca ei nu au identificat, in momentul testarii, o modalitate de a opri aplicatia Google Maps sa confirme nivelul de energie a bateriei.

Acest lucru va fi extrem de util insa nu doar pentru prietenii tai. Gandeste-te ca te afli intr-osituatie de urgenta si apelezi la un numar al politiei, confirmi prezenta ta la o anumita locatie, iar nivelul de baterie va ajuta autoritatile sa-si dea seama cat de urgent trebuie sa ajunga la tine.

Aceasta aplicatie se va dezvalui a fi extrem de importanta in astfel de situatii cruciale. Asadar, utilitatea ei nu este nicicum discutabila.

O functie complementare pentru aplicatie, imprumutata de la Waze

Cu ajutorul serviciului Waze, noua aplicatieiti va putea raporta si evenimentele din trafic. Asta va ajuta la intelegerea motivului pentru care tu intarzii la intalnire. Prietenii tai vor putea sti daca esti blocat in trafic sau daca te afli pe o artera afectata de vreun eveniment major in trafic, care iti poate ingreuna accesul la ei.

Sursa: seomark.ro