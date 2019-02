In prezent, Google experimenteaza pe desktop o varianta de SERP fara panoul de cunostinte (Knowledge Panel). Gigantul american a confirmat in urma cu cateva zile ca exista un test ce afiseaza paginile cu rezultatele cautarii fara acest panou, perspectiva fiind ca acesta reprezinta pentru desktop o imagine nefamiliara.

Asadar, anunta oficialii Google, daca nu veti mai intalni zilele acestea panoul de informatii, nu va faceti griji. Nu este un bug sau o eroare de afisaj. Sunt testele Google care incearca sa determine daca e mai bine ca acesta sa se afiseze sau nu.

Marea intrebare este: Ce putem plasa pe acel panou?

In general, panoul de cunostinte Google era folosit pentru a afisa persoane din viata publica sau companii intr-o casuta din partea dreapta a rezultatelor de cautare. Aceasta casuta oferea informatii destul de valoroase despre cautarea efectuata, printr-o singura privire.

De asemenea, casuta era folosita si de companii, deoarece le oferea acestora mai multa vizibilitate in cautari.

Barry Schwarts, membru in comisia de Search Engine Google, declara:

„Testam mereu noi modalitati de imbunatatire a experientei de cautare si una dintre metodele de a le descoperi pe acestea este experimentarea cu diferite metode. De aceea acum am ales testarea lipsei acestui modul. Va rugam sa ne lasati feedback-ul dumneavoastra”.

Ce parere au utilizatorii despre eliminarea panoului de cunostinte?

In urma feedback-ului lasat pe paginile de produse Google sau chiar prin intermediul email-ului si retelelor de socializare, utilizatorii au raspuns in diverse forme la acest test. Unii spun ca Google ar incerca sa goleasca spatiul pentru cat mai multa publicitate.

Altii spun doar ca acea parte a casutei in care se afisa panoul este irelevanta si ca desktopul va permite mai mult spatiu lucrativ daca acel panou va fi eliminat.

In randul utilizatorilor incep sa se nasca tot felul de discutii, cu privire la faptul ca Google ar deranja atat utilizatorii cat si brandurile prin acest experiment. In schimb, pentru companie acest lucru ar insemna incasarea unor venituri suplimentare, daca acel loc va fi folosit pentru advertising.

Intreaga discutie in jurul topicului ramane insa la nivel de presupunere. Google inca testeaza, iar decizia finala cu privire la eliminarea panoului de cunostinte inca nu s-a luat.

In orice caz, oficialii spun ca in cautarile Google au din ce in ce mai mare impact cautarile vocale si cele mobile, asadar, modificarea pe desktop nu ar trebui sa aiba un foarte mare impact. Daca panoul va fi pastrat sau nu in aceasta varianta, ramane de vazut.

