De azi inainte, pentru producatorii de telefoane inteligente, nu mai este de ajuns o sedinta de consultanta ISO 9001 si un standard de certificare a managementului calitatii pentru a-si promova dispozitivele. Toate dispozitivele de gaming trebuie sa indeplineasca cu strictete un set de reguli impus de Google, pentru a face parte din aceasta categorie.

Documente oficiale obtinute de la XDA Developers arata faptul ca Google impune standarde de performanta superioare pentru telefoanele de gaming. Fiecare dispozitiv trebuie sa aiba un set minim de cerinte pentru a se putea clasa in aceasta categorie.

Care sunt cerintele minime pentru ca un smartphone sa fie considerat telefon de gaming?

Device-urile trebuie sa aiba in mod obligatoriu suport pentru versiune 1.1 a API-ului Vulkan Graphics, dar si un RAM de minimum 2,4 GB pentru jocuri, cu alocare specifica pe aplicatie. Asta inseamna ca telefonul trebuie sa aiba mai mult RAM de fapt, deoarece si sistemul de operare va consuma foarte mult, asta pe langa aplicatia de gaming.

De ce se doresc aceste schimbari si de ce tocmai acum?

Anul trecut, industria de gaming mobil a avut aproape aceleasi venituri ca industria de gaming de pe PC si console. Asadar, jocurile au devenit rapid cel mai popular tip de continut accesat pe dispozitivele mobile.

Iar Google doreste ca experienta utilizatorilor cu astfel de aplicatii sa fie una placuta si calitativa. Extrem de multe cereri din partea producatorilor de jocuri au fost facute in acest sen, iar dorinta Google de a raspunde in concordanta si a limita nisa smartphone-urilor de gaming este o reactie mai mult decat normala.

Veniturile din gaming sunt net superioare oricarei alte categorii de aplicatii, iar asta duce Google intr-o directie clara de crestere. Insa pentru ca cresterea sa fie sustenabila, trebuie sa existe un parteneriat si cateva conditii bine structurate intre Google si dezvoltatorii de software si a producatorilor de smartphone-uri.

Iar dat fiind faptul ca toate cele 3 tabere doresc calitatea si standardizarea nivelului de oferte pe piata, pe aceasta nisa a device-urilor special facute pentru gaming, aceasta initiativa Google este mai mult decat bine venita.

In plus, arata specialistii Google, daca performanta telefoanelor nu ar fi suficient de mare, in conditiile in care jocurile sunt din ce in ce mai consumatoare de resurse, unele telefoane ar putea chiar ceda, oprind alimentarea unui nucleu al procesorului si astfel afectand intregul sistem de componente. Telefoanele trebuie sa aiba cerinte suficient de mari pentru ca in timpul jocului performanta de baza a dispozitivului sa nu sufere modificari.