Google a lansat acum ceva timp masinile fara sofer, iar in SUA deja aceste mici inventii au iesit pe strada. Au fost testate si in alte state, iar americanii le-au deschis cu drag bratele si le-au lasat libere in circulatie. Insa nu a trecut mult timp pana una dintre micutele masinute si-au gasit de hac.

Masina Google fara sofer trasa pe dreapta in Silicon Valley

In Mountain View, orasul in care se afla sediul Google, o astfel de masina a fost oprita de catre un politist, surprins pe camerele video de pe strada. Acesta a observat un mare sir de masini intr-o coloana, asteptand sa poate depasi prima masina din rand. Cand s-a apropiat si-a dat seama ca prima masina era chiar o astfel de inventie a Google, o masina fara sofer.

Aceasta tinea pe loc o multime de alte masini, deoarece mergea cu doar 38 km/h pe un drum care admitea ca viteza maxima sa fie de 56 km/h. Acesta a anuntat prin statie situatia si a intervenit. Masina fara sofer a fost astfel trasa pe dreapta.

Cauza a fost una banala: conducea prea incet. Nu multi soferi ajung sa fie trasi pe dreapta pentru asa ceva. Iata ca masina noastra fara sofer a avut acest ghinion. Legea californiana autorizeaza astfel de masini sa circule pe drumurile publice, insa in zone unde viteza maxima este 35 mile sau mai putin. Iar acest lucru se intampla deoarece Google seteaza aceste masini cu un limitator de viteza.

Specialistii ofera sansa masinilor de a ajunge la maxim 25 mile pe ora, din motive de siguranta.

Astfel, pe un drum de mare viteza sau pe un drum public ce admite o viteza mai ridicata de 25 mile pe ora, aceasta masina poate reprezenta deja o problema.

Cand ajung aceste masini in Romania?

Deja statul american a aprobat circulatia acestor masini pe drumurile publice, iar inventia a ajuns si in Europa, fiind testata in urma cu doar cateva saptamani in Suedia. Ele au fost aduse in Europa in special ca masini de taxi. In scrut timp prezic specialistii ca astfel de masini vor inlocui taxiurile clasice si masinile uber.

Pe aceasta cale ar putea sa foloseasca foarte mult aceasta inventie si in randul firmelor de rent a car. Ar fi mult mai comod pentru un sofer sa se lase condus catre destinatia favorita in loc sa trebuiasca sa conduca el singur masina.

Insa, nu se stie cat de mult vor trebui romanii sa astepte pentru o astfel de surpriza. Masina este de abia in testing, iar ea a ajuns doar in tarile dezvoltate. Google spune ca in maxim 5 ani doreste sa implementeze aceasta solutie auto la nivel global. Insa oare Romania s-ar putea califica pentru a introduce pe strazi o astfel de masina?