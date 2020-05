Se știe că sucevenii sunt oameni harnici, gospodari și cu frică de Dumnezeu. Dintotdeauna și-au muncit cu dragoste și cu sfințenie pământul și s-au jertfit pentru el. Nu este localitate din județ în care să nu vezi gospodării frumoase, lucrate ca la carte, cu de toate. Una dintre ele este Cornu Luncii comună în care gospodarii parcă își dau ghes să iasă în față cu ce au mai bun și mai frumos.

Printre acestea familia Aurica şi Dorel Ilisei din satul Brăieşti, familie care reprezintă un model pentru toată comuna. Și nu numai. Imediat după sărbătorile de iarnă ei pregătesc răsadnița, unde produc răsaduri de legume- roşii,ardei și tot ce mai trebuie într-o gospodărie. Apoi pregătesc solariile, după straturile din grădină.Toate produsele sunt bio, foarte gustoase şi aromate așa cum mâncam pe vremuri la bunici.

Doamna Aurica munceşte de dimineață până în noaptea tâziu. După o zi de muncă istovitoare, seara coace la cuptor pâine de casă, cozonaci, prăjituri, face mâncare după rețetele primite ca moştenire de la mama şi de la bunici. Iarna coase cămăşi şi straie populare.

Din legumele şi fructele obținute natural în gospodăria proprie, doamna Aurica face dulcețuri, siropuri, diferite feluri de zacuscă, bulion, suc de roşii, suc de sfeclă roşie+morcov, murături de toate felurile. Și câte și mai câte bunătăți. Cămara gospodinei arată impecabil. Vâzând toate aceste frumuseți am zis să vă arătăm și dumneavoastră că nu fim egoiști și ca să vă mai abatem puțin de la nebunia cu coronavirusul.