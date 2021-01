Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Solca, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Cajvana, Todirești și Arbore, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Codru, orașul Cajvana. Incendiul s-a produs în noaptea de luni spre marți și a fost stins la aproximativ două ore de la anunțarea lui. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la acoperișul unei construcții corp comun, compusă din trei anexe gospodărești, cu pericol de propagare la casa de locuit.

În incendiu a ars acoperișul construcției, care îngloba un depozit de furaje, un adăpost de animale și o bucătărie de vară, pe o suprafață totală de aproximativ 90 de metri pătrați. De asemenea, s-au degradat pereții adăpostului de animale și ai bucătăriei de vară.

Potrivit ISU Suceava, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Din fericire în incendiu nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit, cu bunurile aferente.