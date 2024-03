Gradul de execuție al viitorului Complex cultural sportiv care se construiește în comuna Șcheia se apropie de 60%, a declarat primarul Vasile Andriciuc. El a spus că în prezent se lucrează la schimbarea soluției tehnice pentru pereții laterali ai complexului care sunt prevăzuți din sticlă pentru a putea obține autorizația ISU. Andriciuc susține că investiția va fi finalizată în luna august. ”Situația de la Complexul cultural sportiv a fost discutată cu constructorul și dirigintele de șantier în cadrul ședinței comandamentului de lucru pe care am avut-o recent. Problemele cele mai acute au fost cele vizând rezistența la foc pentru că lateralele trebuie puse cu sticlă și din discuțiile avute cu cei de la ISU este necesar să se schimbe soluția printr-o dispoziție de șantier astfel încât să creștem rezistența la foc și să obținem autorizarea. Noi în interiori am lucrat, este în parametri având în vedere că proiectul se va termina în august. Concomitent cu aceasta, s-a pus problema dotării acestei săli de sport. S-a ajuns să discutăm de la dotarea pentru camera de oaspeți, gazde, arbitri, pentru săli de șendințe, dotări cu dulapuri, bănci, vestiare, s-a pus și problema dotării din punct de vedere IT. Sunt alte vremuri, cerințe, de la panouri electronice pentru afișarea rezultatelor, până la echipamente de sonorizare. S-a ajuns până la echipamente de curățenie, aspiratoare puternice și de spălat”, a spus Andriciuc. El a menționat că s-a discutat și despre amenajările din jurul complexului. ”În zona complexului cultural sportiv noi am făcut un teren de minifotbal cu gazon sintetic, cu pistă de alergat dar vrem să facem și un parc de agrement în jur dar și parcări pentru această sală. Capacitatea sălii va fi de 600 de locuri și se vor organiza activități sportive și alte activități la nivel județean. Lucrăm cu perspectivă. Mai mult, nu întâmplător complexul este lângă școală pentru că educația nu se poate face fără mișcare”, a mai spus Vasile Andriciuc.