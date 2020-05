Grădinița cu program prelungit ”Dumbrava Minunată” din cadrul Seminarului Teologic Suceava face înscrieri și reînscrieri pentru învățământul preșcolar. Pentru înscrieri sunt trei etape și anume: etapa I- 8 iunie-3 iulie, etapa II-20 iulie-10 august și etapa III-11 august-31 august. Etapa de reînscriere se dsfășoară în perioada 25 mai-5 iunie. Pentru înscriere și reînscriere se poate suna la 0741/774399. ”Iti doresti pentru copilul tau un spatiu educational plin de afectiune ,zambete, voie buna si distractie?!! Daca raspunsul tau este :Da! Te asteptam cu bratele larg deschise la Gradinita cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata ” Suceava ! Va informez ca de anul viitor intentionam sa ne desfasuram activitatea cu trei grupe de copii (mica,mijlocie si mare). Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei „Suceava ,locatie in care ne desfasuram activitatea pana la construirea noului sediu al Unitatii.Precizez ca transportul dus-intors este asigurat!!”, este mesajul transmis de cei de la Grădinița ”Dumbrava Minunată”.

