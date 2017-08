Primăria Suceava intenționează să construiască o grădiniță cu program prelungit în parcul Școlii „Ion Creangă”, din cartierul Obcini. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Primarul Ion Lungu a declarat că terenul avut în vedere este în suprafață de 1.400 de metri pătrați, iar amplasamentul este singurul din Obcini unde se poate realiza investiția extrem de importantă pentru al doilea cartier ca mărime din oraș. El a afirmat că va propune varianta în Consiliul Local. Tot cu fonduri europene va fi construită o grădiniță cu program prelungit, în curtea Școlii nr.6 din Burdujeni-Sat.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating