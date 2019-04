În şedinţa Consiliului Local Suceava de joi, 18 aprilie, urmează să fie aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru modernizarea cîtorva străzi din municipiu. Este vorba despre străzile Ştefan Luchian, Crîngului şi Barbu Ştefănescu Delavrancea. În aceeaşi şedinţă, consilierii locali sînt aşteptaţi să voteze pentru trecerea grădiniţei Colegiului „Mihai Eminescu” la municipalitate, pentru a se putea continua lucrările de renovare începute în 2010 şi abandonate, după ce Ministerul Educaţiei a oprit finanţarea.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating