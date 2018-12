Grădinița „Prichindelul” din cartierul sucevean Burdujeni a fost amendată cu 2.000 de lei de către inspectorii sanitari pentru supraaglomerarea din unitate. Șeful Serviciului de control în sănătate publică, medicul Dinu Florin Sădean, a spus că Grădinița din Burdujeni este prima amendată în județ pentru numărul mare de copii înscriși față de capacitatea unității. La Grădinița „Prichindelul” sînt înscriși 420 de copii. Sînt şi cîte 37 de copii în grupă, care dorm cîte doi în pat. Conform normativelor, într-o grupă ar trebui să fie cel mult 20 de copii.

