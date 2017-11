Grădinița „Dumbrava Minunată” situată pe strada Dobrogeanu Gherea din zona centrală a Sucevei va fi demolată, iar pe amplasamentul respectiv va fi construită o nouă grădiniță, cu o capacitate mai mare. Primarul Ion Lungu a declarat că în viitoarea ședință de Consiliu Local urmează să fie aprobată alocarea sumei de 140.000 de lei pentru elaborarea studiului vizînd realizarea investiției. Proiectul este estimat la 1 milion de euro.

Primarul a adăugat că, pe durata executării lucrărilor, copiii de la „Dumbrava Minunată”, vor fi redistribuiți la alte grădinițe. În prezent, acolo funcționează două grupe de preșcolari. Primarul a menționat că noua grădiniță va fi realizată pe verticală, pentru a dispune de un spațiu mai generos.