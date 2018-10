La Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava evolueaza un focar de meningita acuta virala, a anunțat șefia Direcției de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu.

Pana in prezent sunt inregistrate 3 cazuri de imbolnavire la copiii cu varsta de 5 ani din cadrul grupelor mari A si D. Copiii sunt internati la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava si se afla sub tratament.

”Date fiind potentialul mare de contagiozitate al acestei afectiuni, gradul mare de aglomeratie al acestei unitati de invatamant, aprovizionarea deficitara cu substante dezinfectante , am propus Inspectoratului Scolar Judetean Suceava emiterea unei decizii de inchidere temporara unitatii de invatamant incepand cu data de 24.10.2018, pe perioada necesara efectuarii operatiunilor de dezinfectie a intregii unitati prescolare. Dezinfectia va fi facuta cu firme specializate, cu substante eficiente si autorizate de Ministerul Sanatatii, sub supravegherea personalului medical din unitate. Am solicitat de asemenea sa fie informati toti parintii despre situatia existenta si despre necesitatea prezentarii copiilor lor la medic in cazul aparitiei unor simptome de boala, vom reveni cu informatii infunctie de evolutia situatiei epidemiologice”, a mai spus șefa DSP.