Anul 2022 a fost anul cu cel mai mare grad de execuție al bugetului la Primăria municipiului Suceava de după Revoluție, a anunțat primarul Ion Lungu. El a arătat că gradul de execuție a fost de 73 de milioane de euro dublu față de primii ani când a preluat funcția de primar. ”La începutul anilor când am venit eu primar execuția era undeva la 25 de milioane de euro. Iată că aproape am mărit de două ori bugetul”, a punctat Ion Lungu.

