În taberele de cazare temporară a refugiaților ucraineni din județ sunt în prezent 417 persoane, a anunțat Prefectura Suceava. Asta înseamnă undeva la 20% din capacitate. În tabere mai sunt disponibile 1.560 de locuri din totalul de 1.977. Până acum prin taberele temporare au intrat 8.733 de persoane și au ieșit 8.316. Cei mai mulți refugiați 152 sunt cazați în Sala de sport de la Școala gimnazială ”Miron Costin” Suceava și în Sala de sport Dumbrăveni 150. În tabăra mobilă pentru cazare temporară de la Siret se mai află 25 de refugiați.

