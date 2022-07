Până la data de 9 iulie 2022, în județul Suceava s-au recenzat 558.835 persoane, reprezentând 90,7% populație recenzată și autorecenzată din totalul populației rezidente, estimată la 1 decembrie 2022 la 616.434 persoane, informează Prefectura Suceava.

În ce privește unitățile administrativ teritoriale ale județului Suceava, 1 UAT înregistrează un procent de recenzare a populației mai mic de 70%, 9 UAT sub 80%, 25 UAT sub 90%, 38 UAT sub 100%, în timp ce 41 de UAT au terminat recenzarea populației.

Facem un apel la populația județului Suceava de a răspunde la recensământ, prin facilitarea accesului recenzorilor în clădiri și tratarea acestora cu decență.

Cetățenii municipiului Suceava care nu a primit vizita recenzorului se pot recenza la sediul Direcției Județene de Statistică Suceava, situat în str. Mihai Viteazul nr. 25, parter.