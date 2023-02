Gala Premiilor Grammy poate fi urmărită live pe grammy.com. Așadar, cea mai așteptată seară din industria muzicală se apropie! National Academy of Recording Arts and Sciences va înmâna, și în acest an, prestigioasele trofee pentru realizările remarcabile din domeniul muzical, în cadrul celei de-a 65-a gală a Premiilor Grammy.

Evenimentul va fi transmis live luni, pe data de 6 februarie 2023, de la ora 2:00, din Crypto.com Arena, Los Angeles. Românii vor putea urmări ceremonia live pe VOYO, dar și pe site-ul oficial Premiilor Grammy, potrivit click.ro.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/grammy-2023-unde-poti-vedea-live-ceremonia-de-2239132.html