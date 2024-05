GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din România şi din Europa Centrală şi de Sud-Est a inaugurat, astăzi, la Dornești, cel mai mare terminal de transbordare a produselor agricole din Europa, situat în Dorneşti, la frontiera cu Ucraina. La eveniment au participat președintele Grampet Group, Gruia Stoica, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, fostul premier al României și actual consilier al premierului, Victor Ponta, precum și alte oficialități guvernamentale și județene. Investiția se ridică la nu mai puțin de 10 milioane de euro.

În cuvântul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul că această investiție vine atât în ajutorul Ucrainei, dar va contribui și la reducerea semnificativă a numărului de TIR-uri care circulă pe drumurile din România. „Vă mulțumim că v-ați gândit la noi, că v-ați gândit la vecinii noștri de aici din Nord. Și vă spun asta pentru că așteptam această investiție și noi credem că avem încă foarte multe de făcut. O investiție de 10 milioane de euro care din câte am înțeles eu înseamnă patru garnituri de tren pe zi să plece spre Constanța, în 24 de ore ca timp de parcurgere. E o scutire de TIR-uri pe șoselele României deși eu aștept cu nerăbdare autostrada 7 să vină până la Siret. Dar până atunci grâul în două săptămâni trebuie recoltat și trebuie transportat și vândut. Eu cred că acesta este un lucru concret, un exemplu de solidaritate cu Ucraina. Și o știm foarte bine. Am fost alături de dumneavoastră din primele minute de când a început războiul. Și prin astfel de fapte noi arătăm că facem un pas înainte. Aici la Suceava am deschis punctul de frontieră Vicovu de Sus și pregătim încă trei puncte de frontieră, am asfaltat drumurile până acolo, la Izvoarele Sucevei, Ulma și Climăuți, tot pentru fluidizarea traficului.

De asemenea, cu Ministerul Transporturilor, iar aici este prezent secretarul de stat domnul Scrioșteanu, am început proiectarea drumului paralel cu frontiera pentru a scoate TIR-urile să nu intre în orașe și să iasă direct în autostradă. Sunt investiții recente. Salut și prezența șefului Vămii și vreau să amintesc de investiția de 10 milioane de euro în vama Siret. Așteptăm în august scanerele pentru a simplifica procedura de vămuire. Sunt lucruri care se întâmplă aici. Oamenii așteaptă această fluidizare a traficului, dar sunt convins că și vecinii noștri așteaptă foarte mult o mână întinsă de la noi. Asta facem în fiecare zi și vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Și cred că România este recunoscută într-adevăr ca un pilon important, foarte important de sprijin a Ucrainei. Părerea mea este că trebuie să ne întâlnim cu Guvernul în perioada următoare pentru strategii de reconstrucții a Ucrainei. Gândiți-vă că va fi de transportat materiale de construcții. Cred că pe calea ferată este cea mai facilă formă de transport, pentru grinzi, poduri, tuburi și alte materiale dacă va fi nevoie. Toate astea trebuie pregătite în amănunt cu vecinii noștri. Vă așteptăm ori de câte ori este nevoie, noi suntem interesați, dați de lucru la niște oameni din zonă și contați pe autoritățile locale”, a transmis Gheorghe Flutur.