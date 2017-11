Una din competiţiile de tradiţie ale Sucevei continuă să adune la stadionul „Areni” cei mai buni tineri atleţi din zonă. Grand Prix-ul „Cristina Casandra”, care va avea loc în sala „Areni” sâmbătă 4 noiembrie, a ajuns la cea de-a XI-a ediţie şi a „crescut” şi el în valoare odată cu urcarea pe locul IV în clasamentul cursei de 3.000 de metri obstacole de la Olimpiada de la Beijing a celei care a dat numele concursului.

La fel ca în fiecare an la start sunt aşteptaţi sportivii care au ajuns la porţile afirmării, dar şi cei care vor să „bată” la ele. Aşadar, Grand Prix-ul „Cristina Casandra” ediţia a XI-a este organizată de multipla campioană a României, componentă a clubului CSM Suceava, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Universitatea „Ştefan cel Mare”.

„Clubul Sportiv Municipal Suceava mulţumeşte campioanei Cristina Casandra pentru tot ce a făcut pentru sportul românesc şi sucevean şi va pune la dispoziţie sala şi pista de atletism pentru ediţia a XI-a a Grand Prix-ului cu acelaşi nume. Suntem mândri de faptul că fosta recordmenă mondială este membră a clubului nostru şi o felicităm pentru faptul că i s-au recunoscut eforturile şi meritele şi a ajuns pe locul IV la JO de la Beijing, lucru foarte important. Sperăm ca la această competiţie de prestigiu să participe cât mai mulţi sportivi” a declarat directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim.

„Asociaţia Judeţeană de Atletism şi Universitatea Ştefan cel Mare sunt şi ei parteneri la Grand Prix-ul Cristina Casandra. Vom încerca să ajutăm cu tot ce putem şi 10 voluntari din cadrul Universităţii vor pune şi ei umărul la buna desfăşurare a acestui eveniment” a menţionat preşedinta AJ Atletism, Elena Vizitiu.

„Pentru noi antrenorii de atletism, acest GP este deosebit de important deoarece ne dă posibilitatea să verificăm potenţialul sportivilor noştri într-o perioadă în care competiţiile sunt extrem de puţine. Nu mai punem la socoteală faptul că acest concurs reprezintă un criteriu de selecţie al sportivilor neligitimaţi care vor lua startul şi sperăm, la fel ca în fiecare an, să descoperim noi talente. Competiţia va debuta la ora 9.30 cu şedinţa tehnică pentru ca apoi să înceapă concursul propriu-zis începând cu proba prichindeilor şi continuând cu cele ale copiilor I, II şi III, festivitatea de premiere urmând să aibă loc în jurul orei 12.15” a completat profesorul Iustin Tătărău.

„Aşteptăm ca în fiecare an la start copiii doritori de mişcare din Suceava şi din judeţele învecinate. Pentru noi este important să oferim o şansă de afirmare pentru toţi copiii şi să încercăm să demonstrăm şi părinţilor că mişcarea, alergarea face bine, indiferent dacă ajungi sau nu la marea performanţă.

Categoria prichindel, unde vor concura cei sub 7 ani împreună sau nu cu părinţii lor, se doreşte a fi o încercare de atragere a celor mai mici spre atletism. Ne dorim să avem o atmosferă cât mai caldă, aşa cum a fost de fiecare dată, şi o participare cât mai numeroasă. Vom avea premii constând în diplome, medalii, plachete, dulciuri şi bună dispoziţie” a finalizat multipla campioană şi recordmenă Cristina Casandra.