În zilele de 14, 15 şi 16 mai 2018 Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava în zilele de 14, 15 şi 16 mai 2018 va fi susţinută lecţia muzeală intitulată: „Grăsimile- un rău necesar„.

La această activitate muzeală pot participa preşcolari, elevi de şcoală gimnazială sau liceu. Prelegerea muzeală va fi susţinută de biolog dr. Florentina-Carmen Oleniuc. Aceasta lecţie va aduce informaţii despre principalele tipuri de grăsimi, despre rolul lor în funcţionarea organismului vegetal, animal şi uman, despre sursele naturale de grăsimi, despre locul şi modul de depozitare al acestora. Pe parcursul prelegerii educaţionale se vor realiza reţete culinare şi experiente simple privitoare la modul de asimilare şi dizolvare al acestora de către organismul uman. Programări şi înscrieri la telefon 0230213775 sau 0751571857.