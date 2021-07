Un grav accident rutier cu patru mașini implicate a avut loc astăzi după amiază pe raza comunei Dragușeni. ”O persoană, conștientă, este încarcerată. În total, două persoane, conștiente și cooperante au fost transportate la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating