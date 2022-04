Două autoturisme s-au ciocnit astăzi după amiază la intrare în orașul Gura Humorului, informează ISU Suceava. În urma evenimentului au rezultat trei victime dintre care două sunt încarcerate, ambele femei.

Intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ.

La fața locului a fost trimisă și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Cele două persoane încarcerate au fost extrase din autoturism și predate către echipajele de prim ajutor. Acestea sunt conștiente și cooperante. În al doilea autoturism erau trei bărbați dintre care unul necesită îngrijiri medicale. Cele trei victime au fost transportate la spital.