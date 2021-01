Un pieton a fost rănit in urma unui grav accident care a avut loc in acesstă după amiaza pe str Calea Unirii in zona Grupului Scolar din Suceava. Potrivit ISU Suceava, masina a lovit un pieton după care a iesit in decor. Pietonul a primit ingrijiri medicale este in stare stabila si a refuzat transportul la spital. Soferul, in stop cardiorespirator, a fost transportat la UPU Suceava.