Un grav accident rutier s-a petrecut în această dimineață pe raza localității Dărmănești după ce un autoturism intrat în altul parcat la marginea drumului. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, din accident a rezultat două victime șoferul și o tânără de 23 de ani. La sosirea echipajelor tânăra era în stop cardiorespirator însă din nefericire după efectuarea manevrelor de resuscitare a fost declarată decedată. Șoferul este conștient și va fi transportat la spital.

Au intervenit pompierii militari cu două autospeciale și o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj Serviciului Județean de Ambulanță.