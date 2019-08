Un grav accident rutier în care au fost implicate 3 mașini (2 autoturisme și 1 autocamion) s-a petrecut în această după amiază pe raza comunei Iacobeni, la intersecția dintre DN17 și DN18. Evenimentul a fost anunțat la 112 la ora 16:37, iar în mașini se aflau în total 10 persoane.

Au intervenit modulul SMURD de la Detașamentul de Pompieri Vatra Dornei, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, și două echipaje SAJ. Patru persoane, doi adulți și doi minori, au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportate la Centrul de Primire Urgențe Vatra Dornei. Toate erau conștiente, cu leziuni minore.